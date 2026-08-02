النفط يرتفع وخام «برنت» يتخطى 90 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية، أول من أمس (الجمعة)، لتسجل بذلك أكبر زيادة شهرية منذ مارس، مدعومة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.09 دولار بما يعادل 1.2% لتصل إلى 90.12 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.3% لتصل إلى 84.67 دولاراً للبرميل.

وسجل «برنت» بذلك مكاسب بلغت 24% في يوليو، وخام ‌غرب تكساس الوسيط 21%.

إلى ذلك، تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني أمس، مع ترقب الأسواق احتمال تنفيذ السلطات اليابانية جولة جديدة من التدخل لدعم عملتها، بعد تدخلها أمس في سوق الصرف.

وانخفض الدولار بنسبة 0.8% إلى 158.225 يناً، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.26% إلى 99.807 نقطة.

كما ارتفع اليورو إلى 1.1535 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% أمام الدولار.