55.63 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 7 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 55.63 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بتنوّع الخيارات الاستثمارية، وثقة المستثمرين بمتانة اقتصاد الإمارة، وجاذبية الأسهم المحلية، فضلاً عن الأداء المالي القوي للشركات المدرجة، الذي انعكس في نتائج أعمالها، وأسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، نما إجمالي عدد الحسابات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو 2026 بنسبة 7.14% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 51 ألفاً و918 حساباً.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير، و5644 حساباً في فبراير، و12 ألفاً و837 حساباً في مارس، و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6874 حساباً في يونيو، و11 ألفاً و366 حساباً في يوليو.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة، بإجمالي 18 ألفاً و271 حساباً، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ12 ألفاً و114 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ7773 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ6827 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» بـ3689 حساباً.

وفي سياق متصل، نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 5.06 ملايين صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على 72.76 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 263.69 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بنسبة 24.67%، بما يعادل 63.67 مليار درهم، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 11.59%، بقيمة 30.56 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بقيمة 30.4 مليار درهم، وبنسبة 11.53%، تلتها «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية بقيمة 25.95 مليار درهم، وبحصة 9.84%، ثم «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية – صانع السوق» بقيمة 14.48 مليار درهم، وبنسبة 5.49%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، خلال يوليو الماضي، 11 ألفاً و366 حساباً جديداً، بنمو 50.7% على أساس سنوي، مقارنة بيوليو 2025، الذي سجل 7542 حساباً.

وبلغت قيمة التداولات 24.74 مليار درهم، من خلال تداول 7.49 مليارات سهم عبر تنفيذ 580.72 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة التداولات خلال يوليو، بنسبة 23.05%، بما يعادل 5.7 مليارات درهم، تلتها «أرقام سيكيوريتيز» بحصة 12.62%، وقيمة 3.12 مليارات درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية بقيمة 2.7 مليار درهم، وبنسبة 10.99%، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بقيمة 2.45 مليار درهم، وبنسبة 9.93%، ثم «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية – صانع السوق» بقيمة 1.64 مليار درهم، وبنسبة 6.65%.

. 11.37 ألف حساب جديد في سوق دبي المالي خلال يوليو بنمو 50.7%.