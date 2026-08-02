571 مليون دولار صافي أرباح «البنك العربي» النصفية

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 570.9 مليون دولار، مقارنة مع 535.3 مليون دولار في 30 يونيو 2025، بنمو نسبته 7%.

كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، إذ بلغت حقوق الملكية 13.5 مليار دولار.

وارتفعت أصول المجموعة إلى 80.3 مليار دولار، بنمو 7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6% لتصل إلى 42.1 مليار دولار، مقارنة مع 39.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 58.8 مليار دولار، مقابل 55.3 مليار دولار.