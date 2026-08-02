اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» تنظم 15 فعالية خلال النصف الأول

نظّمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي 15 فعالية توعوية ومجتمعية خلال النصف الأول من عام 2026، ركزت على رفع جاهزية الموظفات لمواكبة التحديات المتغيرة والمتسارعة، وتنمية مهاراتهن في التواصل والعمل الجماعي. وبلغت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة 95%.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، فاطمة محمد الجوكر: «نطلق مبادرات نوعية تدعم جهود الهيئة في تمكين المرأة، وتطوير قدراتها، وتعزيز دورها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات الهيئة وإمارة دبي. كما نستثمر في الكفاءات الوطنية النسائية لدعم مسيرتها المهنية والقيادية، ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، وتعزيز سعادتها وصحتها النفسية والبدنية، وجودة حياتها». وهدفت فعاليات اللجنة إلى صقل مهارات الموظفات في التعامل مع التوتر والتحديات المتغيرة، وتزويدهن بآليات مساعدة أبنائهن خلال فترة التعلم عن بُعد، بما يضمن استمرارية الدراسة وجودة التعليم في مختلف الظروف، إضافة إلى تعزيز الوعي بأساسيات السلامة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية عند استخدام التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما تناولت الفعاليات سبل توطيد الأواصر الأسرية والاجتماعية خلال شهر رمضان، وتعزيز القيم التي يجسدها الشهر الفضيل.