تصرفات عقارات دبي تقترب من نصف تريليون درهم في 7 أشهر

قاربت تصرفات عقارات دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، من نصف تريليون درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع، مدعوماً بتنامي النشاط الاستثماري، واستمرار الإقبال على السوق، وتوسع الطلب على مختلف الأصول العقارية، بما عزز وتيرة النمو رغم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.

وسجلت تصرفات عقارات دبي، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي، نحو 475.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 131.98 ألف معاملة. وبذلك، تمثل قيمة التصرفات 51.78% من إجمالي القيمة المحققة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 919 مليار درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي بلغت 321.18 مليار درهم، عبر تنفيذ 99 ألفاً و905 معاملات، توزعت بواقع 83.88 ألف معاملة لوحدات سكنية، و8044 معاملة للمباني، و7981 معاملة للأراضي.

العقارات الجاهزة

واستحوذت مبيعات العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، إذ بلغت 165.52 مليار درهم، عبر تنفيذ 31.46 ألف معاملة، توزعت بواقع 21.43 ألف معاملة لوحدات سكنية، و2046 معاملة للمباني، و7981 معاملة للأراضي. فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 155.66 مليار درهم، من خلال 68.45 ألف معاملة، موزعة بواقع 62.45 ألف معاملة لوحدات سكنية، و5998 معاملة للمباني.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 119.62 مليار درهم، من خلال 26 ألفاً و811 معاملة، توزعت بواقع 17.16 ألف معاملة لوحدات سكنية، و3118 معاملة للمباني، و6530 معاملة للأراضي. كما بلغت قيمة الهبات 35.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 5266 معاملة، توزعت بواقع 4070 معاملة لوحدات سكنية، و326 معاملة للمباني، و870 معاملة للأراضي.

الأداء الشهري

على مستوى الأداء الشهري، سجلت مبيعات عقارات دبي خلال يوليو الماضي أكثر من 34.88 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.93 ألف معاملة، توزعت بواقع 12 ألفاً و331 معاملة لوحدات سكنية، و746 معاملة للمباني، و853 معاملة للأراضي.

وتوزعت المبيعات بواقع 18.92 مليار درهم للعقارات الجاهزة، عبر 4308 معاملات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 15.96 مليار درهم، من خلال تنفيذ 9622 معاملة.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 17.5 مليار درهم، عبر 4467 معاملة، توزعت بواقع 2650 معاملة لوحدات سكنية، و532 معاملة للمباني، و1285 معاملة للأراضي. كما بلغت قيمة الهبات 3.72 مليارات درهم، عبر تنفيذ 766 معاملة، توزعت بواقع 565 معاملة لوحدات سكنية، و66 معاملة للمباني، و135 معاملة للأراضي. وبذلك، بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال يوليو الماضي أكثر من 56.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 19.16 ألف معاملة.

. 321.18 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية 2026.

. 34.88 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في يوليو الماضي.