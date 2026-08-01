«فلاي دبي» تفتح أبوابها للمواطنين بفرص مهنية واعدة

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن تنظيم يوم مفتوح لتوظيف الكوادر الإماراتية في 16 أغسطس الجاري، بمقر الناقلة، بهدف دعوة المواطنين لاستكشاف الفرص المهنية المتاحة، والتعرف إلى برامج التدريب والتطوير المتخصصة.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الشركة المستمر بتنمية الكفاءات الوطنية، ودعم مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة المواطنين في سوق العمل من خلال توفير مسارات وظيفية رائدة في أحد أكثر القطاعات الحيوية نمواً.

وأكد نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «فلاي دبي»، ناصر بن خرباش، أن «الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية للنمو المستمر للشركة»، مشيراً إلى أن اليوم المفتوح يمنح الطلبة والمهنيين الإماراتيين الطموحين فرصة مثالية للتعرف إلى المسارات المهنية المتنوعة في مختلف الإدارات، والاستفادة من برامج التطوير التي تؤهلهم لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

وقال بن خرباش، إن «الشركة تواصل التزامها بإعداد الجيل القادم من المتخصصين الإماراتيين الذين سيسهمون في رسم مستقبل (فلاي دبي) وقطاع الطيران بدبي، وذلك بالتزامن مع التوسع المستمر في أسطول الناقلة وشبكة وجهاتها».

ويتيح الحدث للمشاركين فرصة اللقاء المباشر مع فرق التوظيف وتطوير المواهب الوطنية، والتعرف عن كثب إلى قطاع الطيران، وتتنوع الفرص المطروحة لتشمل برنامج تدريب مُرحّلي الطيران، وبرنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات، وبرامج الخريجين للمواطنين، إلى جانب برامج تدريب الطيارين بقسميها الأساسي والطيار المساعد، فضلاً عن توافر شواغر أخرى في مختلف الوظائف التشغيلية والإدارية. ويستهدف هذا الحدث الخريجين الجدد، والطلبة، والمهنيين في بداية مسيرتهم الوظيفية الراغبين في الانضمام إلى إحدى أبرز شركات الطيران في المنطقة.

ويعزز هذا التوجه الاستراتيجي خطط التوسع الطموحة لـ«فلاي دبي»، التي تضم شبكتها حالياً أكثر من 120 وجهة في 58 دولة، ويخدمها أسطول حديث مكون من 97 طائرة من طراز «بوينغ 737»، مدعوماً بفريق عمل يقارب 7000 موظف، بينهم 2000 طيار ومهندس.

وتستعد الناقلة لمرحلة جديدة من النمو بعد توقيعها طلبيات تشمل 30 طائرة «بوينغ دريملاينر»، و150 طائرة «إيرباص A320neos»، و75 طائرة «بوينغ 737 ماكس»، والمقرر تسلمها على مدى العقد المقبل، ما يسهم في تنويع أسطولها، ودعم استراتيجيتها طويلة الأمد، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة.