326.16 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية في 7 أشهر

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 326.16 مليار درهم، توزّعت بواقع 131.85 مليار درهم في سوق دبي المالي، و194.31 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد تداول 92.16 مليار سهم، من خلال تنفيذ 6.27 ملايين صفقة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.85 تريليونات درهم، توزّعت بواقع 960.37 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.889 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5795.93 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9914.62 نقطة.

واستحوذت أسهم قطاع العقارات في سوق دبي المالي على 45.52% من إجمالي قيمة التداولات، بما يعادل 60.01 مليار درهم، بقيادة سهم «إعمار العقارية»، الذي استأثر بتداولات بلغت 47.83 مليار درهم.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، بتداولات بلغت 27.58 مليار درهم، تلاه قطاع الصناعة، إذ بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات المدرجة فيه نحو 20.7 مليار درهم.

المستثمرون المواطنون

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 4.96 مليارات درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 66.88 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 61.92 مليار درهم.

كما اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 1.41 مليار درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 101.81 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 100.4 مليار درهم.

الأداء اليومي

في سياق متصل، أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، آخر جلسات شهر يوليو، مرتفعاً بنسبة 0.1% عند مستوى 5795.93 نقطة، بدعم من نمو قطاعات البنوك، والمرافق العامة، والسلع الاستهلاكية الأساسية، لترتفع قيمته السوقية بمقدار 271.62 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في ختام تعاملات آخر جلسات يوليو، بنسبة 0.362%، أو ما يعادل 35.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 9914.62 نقطة، محققاً مكاسب سوقية بلغت 5.97 مليارات درهم.

. 4.96 مليارات درهم صافي استثمار المواطنين في «دبي المالي» خلال 7 أشهر.