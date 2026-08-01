«دبي التجاري» يطلق «CBD Invest» لإدارة الشؤون المالية للمتعاملين

أطلق بنك دبي التجاري خدمة «CBD Invest» المدمجة ضمن تطبيق «CBD» موبايل، التي تجمع بين الاستثمار والتخطيط المالي والتحليلات المتقدمة ضمن تجربة موحدة وآمنة. وصُممت خدمة «CBD Invest» لعملاء الخدمات المصرفية المتميزة و«إيليت» والخدمات المصرفية الخاصة، بما يتيح لهم الحصول على رؤية واضحة لوضعهم المالي، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، والحفاظ على توافق استثماراتهم مع أهدافهم.

ويشكّل هذا الإطلاق ركيزة أساسية في استراتيجية البنك الأوسع للارتقاء بعرض إدارة الثروات لديه، والحفاظ على نهج محوره العميل، وترسيخ مكانته بين أبرز مزودي خدمات إدارة الثروات المتميزة في دولة الإمارات.

وتأتي منصة «wealth 360» في صميم هذا العرض، حيث توفر رؤية شاملة للوضع المالي العام للعملاء، من خلال دمج حسابات بنك دبي التجاري مع أصول والتزامات مختارة خارج البنك. وتتيح هذه الرؤية الشاملة للعملاء فهم تكوين ثرواتهم اليوم، وكيفية تطورها بمرور الوقت.

وتعتمد خدمة «CBD Invest» على تحليلات متقدمة للمحافظ الاستثمارية تتجاوز تقارير الأداء التقليدية، بما يرسّخ مهمتها في إتاحة إدارة الثروات لشريحة أوسع من العملاء. ويمكن للعملاء تقييم أداء محافظهم مقارنة بالمؤشرات العالمية الرئيسة، ومراجعة توزيع الأصول، وفهم المحركات الرئيسة للعوائد، والوصول إلى مؤشرات منظمة تدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر انضباطاً ووعياً.