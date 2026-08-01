4.6 مليارات درهم إيرادات «إمستيل» خلال النصف الأول

واصلت «إمستيل»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الحفاظ على مركز نقدي صافٍ قوي، حيث بلغ 1.639 مليار درهم حتى 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ1.165 مليار درهم بنهاية عام 2025 و1.297 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وسجلت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليارات درهم، فيما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 74% لتبلغ 941 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات مجموعة «إمستيل»، 11% إلى 2.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت «إمستيل» أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 457 مليون درهم خلال الربع الثاني، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 67% على أساس سنوي، كما ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 19.1%، مقارنة بـ12.8% خلال الربع الثاني من 2025، فيما بلغ صافي أرباح الفترة 262 مليون درهم، بزيادة قدرها 157% على أساس سنوي.

وسجل قطاع الحديد في «إمستيل» أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام، محققاً إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم، بزيادة 9% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 382 مليون درهم، بنمو بلغ 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 18.2% مقارنة بـ11.6% خلال الربع الثاني من عام 2025.

ويعود هذا التحسّن وفق الشركة إلى الانضباط في إدارة المصروفات العمومية والإدارية، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 10% على أساس سنوي.

إيرادات مجموعة «إمستيل» ارتفعت 11% إلى 2.4 مليار درهم خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.