أوروبا تلزم الشركات بوسم محتوى الذكاء الاصطناعي

يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من غدٍ (2 أغسطس)، تطبيق قواعد جديدة تُلزم الشركات بوضع علامات مرئية ومائية رقمية واضحة على المحتوى الواقعي المُنتج أو المُعدّل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التقنيات عالمياً يُعرف بـ«قانون الذكاء الاصطناعي». وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية.

ويتعين بموجب التشريعات الجديدة إعلام المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعياً.