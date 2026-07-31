«دبي المالي»: 443.2 مليون درهم صافي الربح قبل الضريبة

أعلن سوق دبي المالي نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة، المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 443.2 مليون درهم.

وكشف السوق عن تسجيل نشاط التداول نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول 2026، مع ارتفاع وتيرة تداول المستثمرين وزيادة قيمة تداولاتهم، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 45.1% ليصل إلى 1.004 مليار درهم، بينما ازداد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4% ليصل إلى نحو 18.759 صفقة، ما أسهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40.4% لتبلغ 119.5 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «يعكس ارتفاع نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2026، مع زيادة القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40%، وتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول مليار درهم، استمرار المشاركة القوية من المستثمرين وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي».

وأضاف: «يرتكز هذا الإقبال القوي، ومستويات المشاركة المرتفعة التي سجلها السوق، على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسع منظومتها المالية، إلى جانب الاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين. وسيواصل سوق دبي المالي تطوير أسواق رأسمال تتسم بالشفافية والسيولة المرتفعة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: «يعكس أداء النصف الأول من العام عمق سوق دبي المالي ومرونته، إلى جانب استدامة مستويات السيولة وتنوّع قاعدة المستثمرين. كما تؤكد مشاركة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الدوليين استمرار الثقة بجودة الفرص الاستثمارية المتاحة، وكفاءة البنية التحتية للسوق».

ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 557 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 888.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، بسبب وجود دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 462.2 مليون درهم خلال النصف الأول 2025.

واستقطب سوق دبي المالي 42 ألفاً و864 مستثمراً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، شكّل المستثمرون الدوليون نسبة 71.4% منهم.

واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 71.2% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة مع 70.8% خلال النصف الأول من عام 2025. كما أسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، محافظين بذلك على دورهم البارز ضمن قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي. وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 20.06% من إجمالي القيمة السوقية، مقارنة مع 20.04% خلال النصف الأول 2025، بينما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.