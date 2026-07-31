«طيران الإمارات الهندسي» يطلق برنامجاً لتحفيز التفكير الإبداعي

أطلق مركز طيران الإمارات الهندسي برنامج «استوديو مستقبل المواد» الذي يتيح لطلاب الجامعات، على مدى ستة أسابيع، ابتكار استخدامات جديدة للمواد المستخرجة من الطائرات الخارجة من الخدمة، وتحويلها إلى منتجات عملية ومبتكرة، ويتولى «قسم إعادة التدوير» في «مركز طيران الإمارات الهندسي» قيادة البرنامج، الذي يوفر منصة تجمع الطلاب بخبراء ومتخصصين في قطاع الطيران، للعمل على تحديات واقعية مستمدة من قلب الصناعة، ويهدف البرنامج إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى المشاركين، وتزويدهم بخبرات عملية تسهم في إعداد جيل جديد من المواهب المتخصصة في قطاع الطيران، وشارك في النسخة الأولى 23 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة الشارقة، وبدأ البرنامج بجلسة تعريفية وجولة شاملة في مرافق المركز، التقى خلالها الطلاب عدداً من القيادات التنفيذية، واطلعوا عن قرب على عمليات صيانة أسطول «طيران الإمارات»، بما في ذلك الفحوص الدورية الخفيفة والشاملة، إلى جانب زيارة الورشة المتخصصة في إعادة تدوير مواد الطائرات وتحويلها إلى منتجات جديدة.

وسيعمل الطلاب خلال الأسابيع الستة التالية على توظيف ما اكتسبوه من معرفة وخبرة في تطوير أفكار ومفاهيم مبتكرة لإعادة استخدام مواد الطائرات، كما ستقدم لهم فرق مركز طيران الإمارات الهندسي التوجيه والدعم خلال مختلف مراحل توليد الأفكار وتطوير التصورات، والنماذج الأولية، ويختتم البرنامج بمعرض نهائي يقدم خلاله الطلاب أفكارهم ونماذجهم الأولية لمنتجات مصنوعة من مواد الطائرات المعاد توظيفها.

وتنفذ «طيران الإمارات» أحد أضخم برامج تحديث الأسطول في قطاع الطيران، باستثمار تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات، ويشمل تحديث 219 طائرة من طرازي «إيرباص A380» و«بوينغ 777».

وفي إطار البرنامج، تستفيد «طيران الإمارات» من المواد التي تُزال من الطائرات خلال عمليات التحديث، وتعيد توظيفها ضمن مبادرات تنفذها بالكامل فرق «مركز طيران الإمارات الهندسي» في دبي، ويعمل فريق متخصص على تحويل هذه المواد إلى منتجات مصنوعة يدوياً بعناية، بما يحد من الهدر ويمنحها دورة حياة جديدة.