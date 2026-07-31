«مفاجآت صيف دبي» تطلق عرض «الفاتورة الرابحة»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تقديم «مفاجآت صيف دبي» مزيداً من عروض التسوق مع إطلاق المبادرة الجديدة «الفاتورة الرابحة» التي تمنح 100 فائز فرصة الفوز بجوائز يومية.

وأفادت المؤسسة بأن المبادرة تستمر من الثالث إلى 12 أغسطس 2026، حيث سيدخل في السحب اليومي، وبشكل تلقائي، كل من ينفق أكثر من 300 درهم لدى متاجر الإلكترونيات المشاركة، ليحظى بفرصة الفوز بإحدى الجوائز. وسيتم اختيار 10 فائزين يومياً، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى 100 فائز طوال فترة العرض.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة العودة إلى المدارس، التي تقدم للعائلات عروضاً مخصصة وتجارب تسوق تضمن قيمة مميزة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

يذكر أن «مفاجآت صيف دبي 2026» تحظى بدعم من الراعي الرئيس: بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لمجموعة «الفطيم» (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، وشركة «إي آند»، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، و«طلبات»، وتنظّم «مفاجآت صيف دبي 2026» خلال الفترة من الثاني من يوليو إلى 30 أغسطس 2026.