«الإمارات للألمنيوم»: تخريج دفعة ثانية من المهندسين الإماراتيين

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تخرج الدفعة الثانية من المهندسين الإماراتيين من برنامج تطوير المهارات القيادية الفنية، الذي نظمته الشركة في سويسرا، وأفادت الشركة بأن البرنامج نُفذ بالتعاون مع شركة «R&D Carbon» الاستشارية السويسرية، المتخصصة في تقنيات الكربون وتحسين العمليات في قطاع الألمنيوم، لافتة إلى أن البرنامج وفر للمشاركين فرصة تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة لتطوير عمليات قسم إدارة الكربون والموانئ في «الإمارات العالمية للألمنيوم». كما قدم المشاركون أطروحات بحثية خاصة عُرضت نتائجها خلال حفل التخرج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يمثل تطوير قدرات الجيل القادم من الكفاءات الفنية الإماراتية ركيزة أساسية لازدهار الشركة في المستقبل ودعم النمو المستدام لاقتصادنا الصناعي»، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر للمهندسين فرصة تعزيز خبراتهم الفنية، إلى جانب تطوير حلول عملية للتحديات التشغيلية الفعلية.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لعمليات الكربون والموانئ في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عامر المرزوقي: «صُمم البرنامج للإسهام في نقل الخبرة الفنية التي تمتد على مدار 50 عاماً تقريباً إلى الجيل الجديد من المهندسين الإماراتيين، وقد أثبت نجاح الدفعة الأولى من الخريجين القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار، من خلال أثره الملموس في تعزيز المعرفة الفنية، واعتماد أفضل الممارسات والارتقاء بالأداء التشغيلي».

وأضاف: «تجسد الدفعة الثانية من الخريجين التزام (الإمارات العالمية للألمنيوم) طويل المدى بتنمية القدرات الفنية لموظفيها، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي في مختلف عمليات الكربون والموانئ».