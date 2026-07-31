«تيكوم»: 805 ملايين درهم صافي ربح النصف الأول 2026

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام، المنتهيين في 30 يونيو 2026.

وكشفت المجموعة أنها سجلت نمواً في صافي الربح المتكرّر بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 805 ملايين درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتتجاوز 1.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك: «انطلاقاً من النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة، أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الأول من هذا العام، فيما يؤكد أداؤنا القوي على نجاح استراتيجية المجموعة في تحقيق التوازن بين النمو والإدارة المالية الحكيمة، بما يعزّز قدرتها على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «يؤكد الطلب المتزايد على أصول المجموعة، إلى جانب المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالعملاء، المكانة الرائدة لبيئاتنا للأعمال، كوجهات مفضلة للشركات العالمية والإقليمية، ونحن حريصون على مواصلة الاستثمار في تطوير مجمّعات الأعمال الـ10 التابعة لـ(مجموعة تيكوم)، وتعزيز مقوماتها، بما يرسّخ دور المجموعة كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي»، وأظهرت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026، ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 11% على أساس سنوي لتجاوز 1.5 مليار درهم، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال إلى 97%، ونمو متوسط القيمة الإيجارية، حيث سجلت الأصول التجارية نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 783 مليون درهم، مع تحقيق معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 96% و94% على التوالي.

كما ارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 239 مليون درهم، مع المحافظة على معدلات إشغال واحتفاظ بالعملاء بلغت 98% و99% على التوالي، فيما سجّلت محفظة الأراضي المخصصة للتأجير الصناعي نمواً في الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 361 مليون درهم.