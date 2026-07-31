«طيران الإمارات» تطرح مزايا حصرية للطلبة

أعلنت «طيران الإمارات» إطلاق عرض خاص يستهدف الطلبة، يتضمن خصومات على أسعار تذاكر الطيران ومزايا إضافية للسفر، في إطار دعمها للطلاب المسافرين للدراسة أو لقضاء العطلات إلى مختلف الوجهات التي تخدمها الناقلة.

ونشرت الناقلة، على موقعها الإلكتروني، أن العرض يتيح للطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 16 و31 عاماً، الاستفادة من خصومات تصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية، و5% على تذاكر الدرجتين «السياحية الممتازة» و«الأعمال»، وذلك عند الحجز باستخدام الرمز الترويجي «STUDENT» قبل 31 مارس 2027.

وأكدت الناقلة أن العرض يشمل السفر إلى أكثر من 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية، سواء كان الغرض من الرحلة متابعة الدراسة، أو السفر الترفيهي.

كما يوفر العرض مزيداً من المرونة في تعديل مواعيد الرحلات إذا تغيرت خطط السفر، إلى جانب وزن إضافي للأمتعة يبلغ 10 كيلوغرامات أو حقيبة إضافية واحدة، وفقاً لمسار الرحلة. وأوضحت الشركة أن الرحلات من الولايات المتحدة وكندا وإليهما تخضع لسياسة الأمتعة القياسية المعتمدة.

وتشمل المزايا أيضاً إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة، حيث يحصل أعضاء «برنامج طيران الإمارات سكاي واردز» على خيارات مجانية، من بينها خدمة الدردشة غير المحدودة، بما يتيح لهم البقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء أثناء الرحلة.

ودعت «طيران الإمارات» الطلبة إلى إبراز بطاقة طالب سارية المفعول، أو خطاب قبول من المؤسسة التعليمية، عند إنهاء إجراءات السفر للاستفادة من العرض.