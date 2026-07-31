«الاتحادية للرقابة النووية» تلتقي بشركائها الكوريين

قام وفد من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بزيارة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث شارك في الاجتماع الفني الـ12 مع الشركاء الكوريين، الذي عُقد تأكيداً للتعاون الوثيق بين الدولتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

والتقى وفد الهيئة، خلال الاجتماع، بكل من مفوضية الأمان والأمن النووي، والمعهد الكوري لحظر الانتشار النووي، حيث تبادل الجانبان الخبرات في موضوعات شملت الضمانات، وحماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الرقابية النووية.

وسلطت الهيئة الضوء على مبادراتها الرقابية، بما في ذلك تطوير الأنظمة الداعمة للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية، والتحول الرقمي في أعمال حظر الانتشار النووي.