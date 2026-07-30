ارتفاع تداولات سوق دبي المالي 40.4% في النصف الأول وصافي الأرباح 443.2 مليون درهم

بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 557 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت إيرادات بقيمة 384.8 مليون درهم من الدخل التشغيلي و172.2 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.

وكانت إيرادات سوق دبي المالي خلال النصف الأول من 2025 قد بلغت 888.9 مليون درهم نظراً لوجود دخل غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 462.2 مليون درهم حينها.

وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 443.2 مليون درهم، مقارنةً مع 777.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025.

وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 113.8 مليون درهم، مقارنةً مع 111.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشرٍ على استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الانفاق.

وسجّل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع وتيرة تداول المستثمرين وزيادة قيمة تداولاتهم.

وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول 45.1% إلى 1.004 مليار درهم، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية 35.4% إلى نحو 18.759 صفقة، ما ساهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40.4% لتبلغ 119.5 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي النصف الأول من العام عند مستوى 5.955.58 نقطة.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي هلال سعيد المري، إن ارتفاع نشاط التداول خلال النصف الأول من 2026 مع زيادة القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 40% وتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول مليار درهم، يعكس استمرار المشاركة القوية من المستثمرين وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي.

وأضاف: يرتكز هذا الإقبال القوي ومستويات المشاركة المرتفعة التي سجّلها السوق على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسّع منظومتها المالية، إلى جانب الاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين، وسيواصل سوق دبي المالي تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة المرتفعة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وخلال الربع الثاني من العام، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 303.9 مليون درهم، مقارنةً مع 702.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 249.9 مليون درهم، مقارنةً مع 642.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي حامد علي، إن أداء النصف الأول يعكس عمق سوق دبي المالي ومرونته، إلى جانب استدامة مستويات السيولة وتنوّع قاعدة المستثمرين، كما تؤكد مشاركة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الدوليين استمرار الثقة في جودة الفرص الاستثمارية المتاحة وكفاءة البنية التحتية للسوق.

وأضاف: نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية للسوق، وتقديم خدمات مبتكرة تساهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

وسجّل سوق دبي المالي نمواً في نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2026، إذ تجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 45% المستوى المسجّل خلال عام 2025 والبالغ 692 مليون درهم، حين حقّق سوق دبي المالي أعلى مستوى للسيولة خلال أكثر من عشر سنوات.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 31% ليصل إلى 2.23 مليون صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 35.4% ليبلغ نحو 18,759 صفقة، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وزيادة وتيرتها في السوق.

وجاء هذا الارتفاع في قيمة التداول وأحجام الصفقات خلال 119 يوم تداول، مقارنةً مع 123 يوم تداول في النصف الأول من عام 2025، ما يبيّن بوضوح ارتفاع مستوى النشاط اليومي في السوق.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 981.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2026، مقارنةً مع 995.6 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2025.

واستقطب سوق دبي المالي 42,864 مستثمراً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، شكّل المستثمرون الدوليون نسبة 71.4% منهم.

واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 71.2% من إجمالي قيمة التداول، مقارنةً مع 70.8% خلال النصف الأول من عام 2025، كما ساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول، محافظين بذلك على دورهم البارز ضمن قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي.

وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 20.06% من إجمالي القيمة السوقية، مقارنةً مع 20.04% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.

ويعكس استمرار مشاركة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الدوليين جاذبية سوق دبي المالي وسهولة الوصول إليه وارتباطه بالأسواق العالمية، وما يوفره من فرص للاستفادة من النمو الاقتصادي في دبي.

وخلال المرحلة المقبلة، سيواصل سوق دبي المالي تركيزه على زيادة مستويات السيولة، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتعزيز البنية التحتية ومحفظة المنتجات الداعمة لاستمرار تطور أسواق رأس المال في دبي.