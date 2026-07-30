"روكس" تعزز حضورها في أبوظبي وتُعيد تعريف خدمات ما بعد البيع

مع إطلاق صالة عرضها الجديدة في مارينا مول والتجهيز لافتتاح أكبر مركز خدمة لها بالمنطقة بحلول 15 أغسطس بمصفح، تُرسخ 'روكس' التزامها تجاه عملائها في الإمارات عبر افتتاحات استراتيجية تضمن أعلى مستويات الراحة. وبوجود مركز قطع الغيار الإقليمي في جبل علي الذي يضمن التوصيل في اليوم التالي، تجسد العلامة مفهوم الملكية السلسة عبر خطوات متسارعة تؤكد أن رضا العملاء هو المحرك الأساسي لتوسعها.