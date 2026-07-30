طيران الإمارات تطرح خصومات ومزايا حصرية للطلبة حتى مارس 2027

قالت طيران الإمارات إنها أطلقت عرضاً خاصاً يستهدف الطلبة، يتضمن خصومات على أسعار التذاكر ومزايا إضافية للسفر، في إطار دعمها للطلاب المسافرين للدراسة أو لقضاء العطلات إلى مختلف الوجهات التي تخدمها الناقلة.

ونشرت الناقلة على موقعها الشبكي أن العرض يتيح للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عاماً الاستفادة من خصومات تصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية، و5% على تذاكر الدرجتين السياحية الممتازة ورجال الأعمال، وذلك عند الحجز باستخدام الرمز الترويجي STUDENT قبل 31 مارس 2027.

وأكدت الناقلة أن العرض يشمل السفر إلى أكثر من 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية، سواء كان الغرض من الرحلة متابعة الدراسة أو السفر الترفيهي.

كما يوفر العرض مزيداً من المرونة في تعديل مواعيد الرحلات إذا تغيرت خطط السفر، إلى جانب وزن إضافي للأمتعة يبلغ 10 كيلوغرامات أو حقيبة إضافية واحدة، وفقاً لمسار الرحلة. وأوضحت الشركة أن الرحلات من وإلى الولايات المتحدة وكندا تخضع لسياسة الأمتعة القياسية المعتمدة.

وتشمل المزايا أيضاً إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة، حيث يحصل أعضاء برنامج طيران الإمارات سكاي واردز على خيارات مجانية، من بينها خدمة الدردشة غير المحدودة، بما يتيح لهم البقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء أثناء الرحلة.

ودعت طيران الإمارات الطلبة إلى إبراز بطاقة طالب سارية المفعول أو خطاب قبول من المؤسسة التعليمية عند إنهاء إجراءات السفر للاستفادة من العرض.