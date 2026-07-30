«مفاجآت صيف دبي» تُطلق عرض «الفاتورة الرابحة»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تقديم «مفاجآت صيف دبي»، للمتسوقين، مزيداً من عروض التسوق مع إطلاق المبادرة الجديدة «الفاتورة الرابحة» التي تمنح 100 فائز فرصة الفوز بجوائز يومية.

وأفادت المؤسسة بأن المبادرة تستمر من 3 إلى 12 أغسطس 2026، حيث سيدخل في السحب اليومي، وبشكل تلقائي، كل مَن ينفق أكثر من 300 درهم لدى متاجر الإلكترونيات المشاركة، ليحظى بفرصة الفوز بإحدى الجوائز. وسيتم اختيار 10 فائزين يومياً، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى 100 فائز طوال فترة العرض.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة العودة إلى المدارس، التي تقدم مزيجاً من العروض الترفيهية الحية والفعاليات التفاعلية، وتقدم للعائلات عروضاً مخصصة وتجارب تسوق تضمن قيمة مميزة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

يُذكر أن «مفاجآت صيف دبي 2026» تحظى بدعم من الراعي الرئيس: بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لمجموعة «الفطيم» (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، وشركة «إي آند»، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، و«طلبات».

وتنظّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «مفاجآت صيف دبي 2026» خلال الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2026.