اتفاق بين الإمارات ومصر على التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي

اتفقت دولة الإمارات ومصر على التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي بين البلدين، على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، وتعزز التعاون في قطاع الطيران والربط الجوي بين البلدين.

وجاء هذا التفاهم على هامش النسخة الـ11 من أسبوع «الإيكاو» الإفريقي، المنعقد في القاهرة، حيث وقّع الاتفاق كل من المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الكابتن سامح فوزي.

ويؤسس التفاهم لإطار مرحلي يتيح التوسع التدريجي في خدمات النقل الجوي بين البلدين، بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية وحركة المسافرين، ويوفر فرصاً جديدة للناقلات الجوية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري: «يجسد هذا التفاهم عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي، وسيسهم التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي في دعم قطاع الطيران، وتعزيز السياحة والاقتصاد والاستثمار، ودعم الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً».

من جانبه، قال وزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح أحمد الحفني: «يمثل هذا التفاهم محطة جديدة في مسيرة التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في قطاع الطيران المدني، وسيسهم في تعزيز الربط الجوي، والاستجابة للنمو المتزايد في الطلب على خدمات النقل الجوي، وترسيخ مكانة البلدين محورين رئيسين للطيران في المنطقة».

في السياق نفسه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يعكس التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي مستوى الثقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويؤسس لإطار متوازن يدعم النمو المستدام لخدمات النقل الجوي، ويعزز الربط الجوي، ويوفر فرصاً أكبر للناقلات الجوية والمسافرين في كلا البلدين».

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الكابتن سامح فوزي: «يعكس هذا التفاهم التعاون البنّاء بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، ورؤيتهما المشتركة لتطوير قطاع نقل جوي حديث وآمن ومستدام، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويعزز كفاءة خدمات النقل الجوي».