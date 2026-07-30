«دي بي ورلد» تفتتح منشأة تخزين في السعودية

باشرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تشغيل أول مستودع متعدد المتعاملين للخدمات اللوجستية المتكاملة والمقدمة من أطراف ثالثة (3PL) في السعودية، موسّعةً بذلك قدرات التخزين والتوزيع المتاحة للشركات التي تخدم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية الآخذة في النمو في المملكة.

وتقع المنشأة في حي المشاعل، الواقع بمنطقة السلي جنوب الرياض، وتمتد على مساحة 15 ألفاً و250 متراً مربعاً، وتوفر أكثر من 17 ألف موقع لتخزين المنصات، إلى جانب خدمات تخزين وإدارة وتوزيع مخزون قابلة للتوسع، يقدّمها مزوّد واحد متكامل للخدمات اللوجستية. وتتيح المنشأة للمتعاملين وصولاً مباشراً إلى ممرات النقل الرئيسة التي تربط مختلف أنحاء المملكة بمنطقة الخليج الأوسع.

وقال الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية، محمد الشيخ: «تتيح هذه المنشأة للمتعاملين الاستفادة من خدمات تخزين وتوزيع قابلة للتوسع، تساعدهم على تحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة تنفيذ الطلبات، والاستجابة بفاعلية أكبر لتغيرات الطلب في السوق، ومن خلال توسيع نطاق حضورنا اللوجستي في الرياض، نعزز قدرتنا على خدمة المتعاملين في مختلف أنحاء المملكة، والإسهام في دعم حركة التجارة والنمو الاقتصادي على امتداد المملكة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، رافين جولياني: «تعزز هذه المنشأة نطاق عملياتنا اللوجستية الإقليمية، وترفع قدرتنا على دعم حركة البضائع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والأسواق العالمية على نطاق أوسع».