«إمباور» تنال جائزة «سيل لاستدامة الأعمال»

نالت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) جائزة «سيل لاستدامة الأعمال» لعام 2026 عن فئة «الخدمات المستدامة»، وذلك تقديراً لريادتها في تقديم حلول تبريد مناطق مستدامة وصديقة للبيئة، ودورها في دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع التبريد.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أحمد بن شعفار: «تمثل الجائزة تقديراً عالمياً لجهودنا المستمرة في تطوير حلول تبريد مناطق مبتكرة وعالية الكفاءة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بجعل الاستدامة محوراً أساسياً في جميع عملياتنا واستراتيجياتنا».