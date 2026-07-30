«دبي لصناعات الطيران» تستكمل الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس» بـ 9 مليارات دولار

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة استكمال صفقة الاستحواذ، المعلن عنها سابقاً، على كامل رأس المال المصدر لـ«شركة ماكواري إيرفاينانس المحدودة» (MAF) وشركاتها التابعة الموحدة، بينما تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو تسعة مليارات دولار، شاملة أثر التغيّرات التي طرأت على أسطول «ماكواري إيرفاينانس» بين تاريخ الإعلان عن الصفقة وتاريخ إتمامها.

وأفادت «دبي لصناعة الطيران» بأنه بعد استكمال الصفقة، فقد باتت تمتلك وتدير ولديها التزامات تعاقدية مرتبطة بأسطول يضم نحو 1000 طائرة، مشيرة إلى أنه يجري تأجير الأسطول المملوك والمدار لأكثر من 175 شركة طيران في أكثر من 75 دولة، وكذلك لدى الشركة التزامات لشراء نحو 150 طائرة من شركات «بوينغ» و«إيرباص» و«إيه تي آر»، إلى جانب عدد من الأطراف المقابلة في صفقات التداول.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «في ضوء سجلنا الحافل بإنجاز صفقات استحواذ نوعية وناجحة، يمثّل استكمال الاستحواذ على شركة ماكواري إيرفاينانس إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرة الشركة، وبفضل حجم أسطولنا الحالي، أصبحت (دبي لصناعات الطيران) ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، سواء من حيث قيمة الأسطول أو عدد الطائرات المملوكة والمدارة».

وكان قد أُعلن عن الصفقة للمرة الأولى في فبراير 2026.

إلى ذلك، أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران المحدودة» تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 229.9 مليون دولار، خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ217.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 865.9 مليون دولار، مقابل 843.6 مليون دولار.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع هامش الربح المعدّل قبل خصم الضرائب إلى 26.6%، مقارنة بـ25.7%، في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضرائب 12.7%، مقارنة بـ13.3% في الفترة المقابلة من عام 2025، بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 594 مليون دولار، مقارنة بـ659 مليون دولار.

وبحسب النتائج، بلغ إجمالي أصول الشركة 16.005 مليار دولار، بنهاية يونيو 2026، بينما تراجع صافي القروض والاقتراضات إلى 9.798 مليارات دولار، مقارنة بـ10.228 مليارات دولار بنهاية عام 2025، كما ارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.376 مليارات دولار، مقابل 3.4 مليارات دولار، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى مستوى قياسي بلغ 1202%، مقارنة بـ277% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.61 مرة.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، استحوذت الشركة على 18 طائرة، وباعت 39 طائرة، ووقّعت 114 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، بينما بلغ عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في أسطولها 638 طائرة، كما سجل قسم الهندسة نحو 720 ألف ساعة عمل محجوزة، وأنجز 142 عملية فحص خلال النصف الأول من العام.