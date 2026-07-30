237 فندقاً في دبي تنال ختم «السياحة المستدامة»

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أمس، منح 237 فندقاً ختم دبي للسياحة المستدامة في إطار الدورة الثالثة من المبادرة، وذلك تقديراً لالتزامها بمعايير الاستدامة وممارسات الضيافة المسؤولة.

وشهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسبة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم، مقارنة بـ153 فندقاً في الدورة الثانية، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفنادق التي تم تكريمها عند إطلاق المبادرة في عام 2023، والتي بلغ عددها 70 فندقاً.

ويعكس هذا النمو التزام قطاع الضيافة في دبي بتبني ممارسات السياحة المسؤولة والمستدامة، بما يدعم التزام دولة الإمارات تجاه التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واختُتمت الدورة الثالثة بتقديم 22 ختماً ذهبياً و92 ختماً فضياً و123 ختماً برونزياً للفنادق التي أظهرت تميزاً في استيفاء متطلبات الاستدامة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشمل هذه المعايير مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بما في ذلك كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والتوريد المسؤول، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتوعية النزلاء، والمبادرات المجتمعية، والعمل المناخي.

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق الفائزة منهجية منظمة للاستدامة في قطاع الضيافة بدبي، وخضعت الفنادق الفائزة لعملية تقييم صارمة أجراها خبراء تقييم مستقلون، ودققت لجنة رفيعة المستوى النتائج النهائية وصادقت عليها لضمان الشفافية والمواءمة والالتزام بمتطلبات الاستدامة الـ19 التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتمتد صلاحية هذه الشهادة لعام واحد، ما يشجع على التطوير المستمر والاستدامة طويلة الأجل في قطاع الضيافة بدبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي، رئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يوسف لوتاه، إن «ختم دبي للاستدامة أُطلق بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة عام 2023 لدعم الممارسات المستدامة وإرساء معايير جديدة للتميز في حماية البيئة، إلى جانب المساهمة في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأضاف أن «الزيادة الواضحة في عدد الفنادق التي تستوفي معايير الحصول على ختم دبي للاستدامة في هذه الدورة، تشير إلى التزام قطاع الضيافة في دبي بدمج الاستدامة في عملياته اليومية».

وتوفر جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة للمسافرين معياراً موثوقاً ومعتمداً بشكل مستقل للضيافة المسؤولة، كما تعزز مستويات التنافسية في القطاع بدبي من خلال تكريم الفنادق التي تستوفي متطلبات الاستدامة الـ19 لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشجع الدائرة الفنادق التي لم تحصل على الجائزة في هذه الدورة على مواصلة جهود الاستدامة الخاصة بها والمشاركة في الدورات القادمة، ولاسيما في ظل النمو السنوي الذي يسجله البرنامج، واتساع نطاقه في جميع أنحاء الإمارة.

وتشكّل جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة جزءاً من استراتيجية الاستدامة الأوسع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.