تعاون استراتيجي لتوفير حلول تمويلية للعقارات الجاهزة و«قيد الإنشاء»

أعلنت إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري عن إطلاق تعاون استراتيجي، يهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين وتمكينهم من شراء العقارات الجاهزة و«قيد الإنشاء»، ضمن محفظة «إعمار للتطوير» من المجمّعات السكنية في دبي، ويستهدف التعاون توفير حلول تمويلية مبتكرة للمتعاملين المؤهلين الراغبين في شراء العقارات الجاهزة و«قيد الإنشاء»، وذلك عبر تجربة رقمية سهلة تتيح لهم الحصول على موافقة مبدئية للتمويل العقاري، كما سيستفيد المتعاملون من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم.

وسيتمكن المتعاملون المؤهلون، بموجب هذه الحلول الجديدة لتمويل العقارات الجاهزة و«قيد الإنشاء»، من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار.

وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة 12 شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء حتى موعد التسليم.