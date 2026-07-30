«فلاي دبي» تزيد عدد الرحلات إلى نابولي وميلانو

أعلنت «فلاي دبي» زيادة رحلاتها اليومية بين دبي ونابولي، كما تستعد لرفع عدد رحلاتها إلى «ميلانو بيرغامو»، لتصبح رحلتين يومياً، بدءاً من 31 يوليو الجاري، بما يعزز الربط الجوي مع إيطاليا ويوسع خيارات السفر ضمن شبكتها الأوروبية.

وأوضحت الناقلة أنه نظراً إلى أعمال الصيانة المجدولة في مطار نابولي الدولي، فإنها ستشغل رحلات يومية مؤقتة من مطار دبي الدولي إلى مطار «ساليرنو كوستا دمالفي وتشيلينتو»، بين الأول و30 نوفمبر 2026، على أن تستأنف رحلاتها إلى مطار نابولي الدولي بدءاً من الأول من ديسمبر، وخلال هذه الفترة ستتم إعادة حجز جميع المسافرين الذين لديهم حجوزات قائمة إلى نابولي تلقائياً على الرحلات المتجهة إلى «ساليرنو»، بما يضمن استمرار رحلاتهم من دون أي انقطاع.

ومع زيادة عدد الرحلات، ستخدم «فلاي دبي» السوق الإيطالية عبر رحلتين يومياً إلى «ميلانو بيرغامو»، ورحلات يومية إلى نابولي، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى «كاتانيا»، إلى جانب رحلاتها الموسمية الصيفية إلى «أولبيا» بمعدل رحلتين أسبوعياً حتى نهاية أغسطس.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «أصبحت نابولي و(ميلانو بيرغامو) جزءاً أساسياً من شبكتنا في إيطاليا، كما تتمثل أولويتنا في ضمان استمرار توفير خيارات سفر مريحة للمتعاملين، بما ينسجم مع التزامنا طويل الأمد بتعزيز الربط الجوي مع الوجهات التي تعاني نقصاً في الخدمات، ودعم حركة التجارة والسياحة وتنقل الأفراد بين دولة الإمارات وإيطاليا، لاسيما مع تزايد الطلب على السفر خلال موسم الشتاء».