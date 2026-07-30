«ناسداك دبي»: 33 إدراجاً بـ 50.6 مليار درهم خلال النصف الأول

سجّلت بورصة ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت، بقيمة 13.8 مليار دولار (نحو 50.6 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام 2026، وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار.

واستحوذت الجهات المصدرة في دولة الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.

وشمل نشاط الإصدار، خلال النصف الأول 2026، جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة، وواصلت «ناسداك دبي» تعزيز قدراتها في مجال الإدراجات متعددة العملات، مستضيفةً إصدارات بالدولار الأميركي، واليورو، والدرهم الإماراتي، والرنمينبي الصيني.

وقال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم: «يعكس أداء النصف الأول 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في (ناسداك دبي)، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمقَ أسواق رأس المال في دبي، وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «شهد النصف الأول استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية، وقد شكّل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسّع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكّد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».