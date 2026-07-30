«دبي للاستثمار» ترفع ملكيتها في «كليمنصو الطبي دبي» إلى 100%

أعلنت شركة دبي للاستثمار استكمال استحواذها على 80% من أسهم «مركز كليمنصو الطبي دبي»، لترتفع ملكيتها من 20% إلى 100%.

وأفادت الشركة بأن الصفقة نفذت عبر «دبي للاستثمار الصناعي»، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، التي تمثل علامة فارقة في استراتيجية «دبي للاستثمار»، الرامية إلى زيادة ملكيتها في المؤسسات الرائدة، ضمن قطاعات تتمتع بآفاق نمو قوية على المدى الطويل، وبموجب الصفقة، يصبح «مركز كليمنصو الطبي دبي» في مدينة دبي الطبية، مملوكاً بالكامل للمجموعة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «تمثل ملكية (دبي للاستثمار) الكاملة لمركز كليمنصو الطبي دبي، خطوة استراتيجية تعكس ثقتنا بالفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل، إضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المركز كأحد أبرز مزودي خدمات الرعاية الطبية المتخصصة في المنطقة».

وأضاف: «توفر لنا الملكية الكاملة قدرة أكبر على تسريع خطط النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة، والاستثمار في القدرات الطبية والتقنيات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية»، وأكد بن كلبان مواصلة دعم تطور مركز كليمنصو الطبي دبي، وتعزيز مكانته بين أبرز وجهات الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة، لضمان قيمة مستدامة للمرضى والمساهمين، ودعم تطور قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.