4.9 مليارات درهم صافي أرباح «الدار» بالنصف الأول

حققت «مجموعة الدار»، أداءً مالياً وتشغيلياً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار زخم أعمالها التطويرية، وقوة محفظتها من العقارات الاستثمارية، وتنامي أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية، ما انعكس على ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 4.9 مليارات درهم، بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 0.53 درهم خلال النصف الأول من العام.

وكشفت «الدار» خلال شهر يوليو الحالي عن مشروع «مرسى السعديات»، إيذاناً بإطلاق المرحلة الأخيرة من المخطط الرئيسي لجزيرة السعديات، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، وتتولى «الدار» تطوير مشاريع بقيمة 60 مليار درهم منها، على أن تبدأ عمليات الإطلاق خلال النصف الثاني من العام.

كما أعلنت المجموعة عن مشروع «ياس بوينت»، الوجهة البحرية متعددة الاستخدامات بقيمة 6 مليارات درهم في جزيرة ياس، وأطلقت أول مشاريعها السكنية ضمن الوجهة، «ذا كانوبيز».

وسجلت المجموعة مبيعات تطويرية بقيمة 12.1 مليار درهم خلال النصف الأول، بما يعكس نهجاً متوازناً في إطلاق المشاريع الجديدة في دولة الإمارات استجابةً لظروف السوق، مع طرح ثلاثة مشاريع ناجحة في الدولة خلال الربع الثاني.

وبلغت الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية 71.6 مليار درهم بنهاية يونيو، منها 59.9 مليار درهم لمشاريع في دولة الإمارات، بما يوفر رؤية واضحة للإيرادات المتوقع تسجيلها خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وواصلت مشاريع «الدار» في دولة الإمارات استقطاب اهتمام المشترين الدوليين والمقيمين الأجانب، إذ بلغت مبيعاتهم 7.6 مليارات درهم خلال النصف الأول، بما يمثل 80% من إجمالي المبيعات في الدولة، في حين عززت شركتا الدار الدوليتان، «سوديك» و«لندن سكوير»، مساهمتهما في مبيعات المجموعة، مع نمو مبيعاتهما خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 171% و236% على التوالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الدار، محمد خليفة المبارك، إن «الأداء الذي حققته المجموعة خلال النصف الأول يجسد نجاح إستراتيجية استثمارية طويلة الأمد أسهمت في بناء منظومة أعمال متنوعة ومرتكزة إلى ملاءة مالية استثنائية».