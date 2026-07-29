338 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» النصفية

أعلنت شركة الواحة كابيتال، عن تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، حيث سجّلت صافي أرباح بقيمة 338 مليون درهم، مدعومةً بالأداء القوي عبر منصتها الاستثمارية المتنوّعة.

وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت الواحة كابيتال صافي أرباح بلغ 338 مليون درهم، بزيادة نسبتها 62% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي الدخل 479 مليون درهم. كما وصل إجمالي الأصول المُدارة إلى 13.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، في حين ارتفعت الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى نحو 8.5 مليار درهم، عقب تسجيل صافي تدفّقات تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أمريكي خلال الفترة.

وحافظت الواحة كابيتال، على مركزها المالي المتين، والذي جاء مدعوماً بجملة من العوامل الرئيسية شملت رصيد نقدي مريح وسيولة وافرة متاحة من خلال التسهيل الائتماني المتجدد. وتمنح هذه القوة المالية الشركة مرونة عالية لمواصلة الاستثمار في ركائز أعمالها الثلاث، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، ودعم التوسع المستدام لمنصاتها وتعزيز مسار نموها على المدى الطويل.

وعلى صعيد وحدات الأعمال، واصلت الواحة كابيتال، المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للنمو. فقد عززت «الواحة للاستثمار» زخمها في استقطاب رؤوس الأموال، من خلال توسيع قاعدة رأس المال المُدار لصالح أطراف ثالثة، وتنمية إيرادات الرسوم المتكررة، وتطوير قدراتها الاستثمارية.