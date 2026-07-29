3.8 مليارات درهم صافي الأرباح النصفية لـ«أبوظبي الإسلامي»

أفاد مصرف أبوظبي الإسلامي، بأن صافي الأرباح، بعد الضريبة بلغ 3.8 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع مواصلة المصرف تحقيق مستويات ربحية متميزة، مدعوماً بعائد قوي على حقوق المساهمين بلغ 28%.

وأشار المصرف في بيان اليوم، إلى أن صافي الأرباح قبل الضريبة ارتفع بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليارات درهم، كما سجل نمواً بنسبة 6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 2.2 مليار درهم.

ويعود هذا الأداء المتميز الى النمو القوي في التمويلات، وجودة الأصول القوية، وتنوّع مصادر الدخل، مما يعكس متانة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق أداء مستدام.

واستقطب المصرف 125 ألف متعامل جديد خلال النصف الأول من العام، ما أسهم في دعم نمو الميزانية العمومية وتعزيز قوة قاعدة متعامليه ومتانة نموذج أعماله.

وبلغت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 6.5 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في تمويلات المتعاملين بنسبة 26%، وزيادة الودائع، واستمرار استقطاب متعاملين جدد، إلى جانب ارتفاع حجم الأعمال في القطاعات الرئيسية.

وواصلت الميزانية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي نموها القوي عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 304 مليارات درهم، متجاوزاً حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ المصرف.

وسجلت تمويلات المتعاملين نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 43 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، و24 مليار درهم منذ بداية العام.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 246 مليار درهم، مقارنة بـ213 مليار درهم في 30 يونيو 2025، وبزيادة قدرها 17 مليار درهم منذ بداية العام.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخييلي:«يشكل تجاوز أصول المصرف حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى محطة بارزة في مسيرة نمو المصرف، ويعكس قوة علامته التجارية وثقة متعامليه، ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المصرف على تحقيق مستويات ربحية هي من بين الأعلى في القطاع، مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية، وجودة أصول راسخة، وزخم نمو مستدام عبر مختلف الأعمال».