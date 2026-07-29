فلاي دبي تعزز عملياتها في إيطاليا بزيادة رحلاتها إلى نابولي وميلانو

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن زيادة رحلاتها اليومية بين دبي ونابولي، فيما تستعد لرفع عدد رحلاتها إلى ميلانو-بيرغامو، لتصبح رحلتين يومياً اعتباراً من 31 يوليو الجاري، بما يعزز الربط الجوي مع إيطاليا ويوسع خيارات السفر ضمن شبكتها الأوروبية.

وستخدم فلاي دبي، مع زيادة عدد الرحلات، السوق الإيطالي عبر رحلتين يومياً إلى ميلانو- بيرغامو، ورحلات يومية إلى نابولي، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى كاتانيا، إلى جانب رحلاتها الموسمية الصيفية إلى أولبيا بمعدل رحلتين أسبوعياً حتى نهاية أغسطس.

وستقوم الناقلة، نظراً لأعمال الصيانة المجدولة في مطار نابولي الدولي، بتشغيل رحلات يومية مؤقتة من مطار دبي الدولي إلى مطار ساليرنو كوستا دمالفي وتشيلينتو، خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر المقبل على أن تستأنف رحلاتها إلى مطار نابولي الدولي مطلع ديسمبر.

وقال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث، إن نابولي وميلانو-بيرغامو، أصبحتا جزءاً أساسياً من شبكة الناقلة في إيطاليا، وإن أولويتها تتمثل في ضمان استمرار توفير خيارات سفر مريحة لعملائها، بما ينسجم مع التزامها طويل الأمد بتعزيز الربط الجوي مع الوجهات التي تعاني نقصاً في الخدمات، ودعم حركة التجارة والسياحة وتنقل الأفراد بين دولة الإمارات وإيطاليا، لا سيما مع تزايد الطلب على السفر خلال موسم الشتاء.

من جانبه قال النائب الأول لرئيس العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي جيهون أفندي، إن تعزيز خدمات الناقلة، المباشرة إلى نابولي وميلانو-بيرغامو، يعكس التزامها بأهمية السوق الإيطالي، وحرصها على توفير رحلات مباشرة وسلسة إلى أبرز الوجهات في إيطاليا وخارجها، لافتا إلى أن "فلاي دبي" تتيح لمسافريها، من خلال مركز عملياتها في دبي، وبالاستفادة من الشبكة المشتركة مع طيران الإمارات، خيارات سفر أوسع إلى بعض أكثر الوجهات طلباً حول العالم، مع ربط سلس إلى كينيا وسلطنة عُمان وجزر المالديف وسريلانكا وزنجبار وغيرها الكثير.

وأطلقت فلاي دبي مؤخراً، في إطار توسعها المستمر، رحلاتها إلى حلب في سورية، وبانكوك في تايلاند، وبنغازي في ليبيا، وتستعد لتدشين رحلات مباشرة إلى بوخارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر، بما يعزز الربط الجوي مع أبرز الوجهات في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وتُشغّل رحلات نابولي وميلانو-بيرغامو، ضمن اتفاقية الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يوفر للمسافرين مزايا تشمل مسارات سفر متكاملة، وحجزاً بتذكرة واحدة، وإمكانية شحن الأمتعة حتى الوجهة النهائية.