يبلغ 59 درهماً.. تسلا تفرض اشتراكاً شهرياً على ملاك مركباتها في الإمارات لاستخدام مزايا محددة

أبلغت شركة تسلا ملاك سياراتها في العديد من دول العالم، ومن بينها دولة الإمارات، بتفعيل اشتراك شهري في الدولة وعدد من دول العالم، يبدأ تطبيقه من شهر سبتمبر المقبل، ويبلغ في الدولة 59 درهماً.

وفرضت تسلا الاشتراك لاستخدام خدمات: عرض حركة المرور مباشرة، وخرائط الأقمار الصناعية، وبث الفيديو والموسيقى، ومتصفح الإنترنت، والكاريوكي، ومشاهدة كاميرات Sentry Mode عن بُعد.

وكانت تسلا قد فرضت اشتراكاً يبلغ 419 درهماً شهرياً لاستخدام ميزة القيادة الذاتية.

وتساءل الناشط عيسى أمين: "إذا اشتريت سيارة بمئات الآلاف من الدراهم… هل تتقبل أن تدفع اشتراكاً شهرياً للحصول على بعض مزاياها؟، وهل ستكون تسلا مجرد البداية خاصة مع توجه الصناعة نحو السيارات المتصلة والخدمات الرقمية التي يتم تحديثها باستمرار، وهل تحولت تسلا إلى نموذج مثل نتفلكس وسبوتوفاي".

واستغرب الناشط خالد الشبلي من الاشتراك قائلاً: "خبر اليوم يقولكم تسلا تبدأ تحويل بعض مزايا السيارة إلى اشتراك شهري، اشتراك Premium Connectivity بدأ يظهر لبعض الملاك بسعر 59 درهماً شهرياً، المره اليايه بيقولكم السياره ما بتتحرك اذا ما وثقت حسابك فـ (X )".

وقال الناشط محمد عبيد الفقير: "اللافت أن مزايا كانت مرتبطة سابقاً بتجربة السيارة نفسها، أصبحت اليوم خدمة شهرية منفصلة، ومع توسع الاشتراكات داخل السيارات السؤال: هل 59 درهماً شهرياً سعر منطقي لهذه المزايا، أم أن السيارة أصبحت مثل الهاتف… كل شيء فيها باشتراك؟ باقي مكيف السيارة يكون بشتراك".