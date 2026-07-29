"دبي لصناعات الطيران" تستكمل الاستحواذ على شركة "ماكواري إيرفاينانس" بقيمة 33 مليار درهم

أعلنت شركة "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم استكمال صفقة الاستحواذ المعلن عنها سابقًا على كامل رأس المال المصدر لشركة "ماكواري إيرفاينانس المحدودة" (MAF) وشركاتها التابعة الموحّدة. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9 مليارات دولار أميركي ( 33 مليار درهم إماراتي)، شاملةً أثر التغيّرات التي طرأت على أسطول "ماكواري إيرفاينانس" بين تاريخ الإعلان عن الصفقة وتاريخ إتمامها.

وبعد استكمال الصفقة، باتت "دبي لصناعات الطيران" تمتلك وتدير ولديها التزامات تعاقدية مرتبطة بأسطول يضم نحو 1,000 طائرة. ويجري تأجير الأسطول المملوك والمدار لأكثر من 175 شركة طيران في أكثر من 75 دولة. كذلك، لدى الشركة التزامات لشراء نحو 150 طائرة من شركات "بوينغ" و"إيرباص" و"إيه تي آر"، إلى جانب عدد من الأطراف المقابلة في صفقات التداول.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران": "في ضوء سجلنا الحافل بإنجاز صفقات استحواذ نوعية وناجحة، يمثّل استكمال الاستحواذ على شركة "ماكواري إيرفاينانس" إنجازًا جديدًا ومهمًا في مسيرة الشركة. وبفضل حجم أسطولنا الحالي، أصبحت "دبي لصناعات الطيران" ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، سواء من حيث قيمة الأسطول أو عدد الطائرات المملوكة والمدارة. وقد رسّخنا مكانتنا كمزوّد عالمي رائد لحلول الأساطيل لعملائنا من شركات الطيران، من خلال تقديم حلول عالية الجودة وذات قدرة تنافسية. وتحظى هذه الحلول بدعم إضافي من المبادرات التي أعلنا عنها حديثًا بالتعاون مع كل من "بلاكستون للائتمان والتأمين" و"نيوبرغر للتمويل المتخصص"، ما يتيح لنا تقديم عرض متكامل وجاذب يغطي مختلف مراحل العمر التشغيلي للأسطول".

وأضاف فيروز تارابور قائلًا: "تعزز هذه الصفقة علاقاتنا الراسخة مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص". وتمتد مواعيد التسليم ضمن سجل طلبياتنا حاليًا إلى ثلاثينيات هذا القرن، بما يمنحنا مرونة أكبر لتلبية احتياجات عملائنا من شركات الطيران ودعم متطلبات أساطيلهم على نحو أكثر فاعلية".

وختم بالقول: "يسرّنا الترحيب بعملاء جدد من شركات الطيران ضمن قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي إيه إي كابيتال"، إلى جانب توسيع نطاق تعاوننا مع عملائنا الحاليين في إطار هذه الصفقة. ونتطلع إلى البناء على نقاط القوة التي تجمع أعمال الكيان الموحّد للشركة".

وكان قد أُعلن عن الصفقة للمرة الأولى في شهر فبراير 2026. وتولى تقديم الاستشارات اللازمة إلى "دبي لصناعات الطيران" كل من Allen Overy Shearman Sterling LLP وKPMG.