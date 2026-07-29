رغم تصنيفه ضمن الأعلى أجراً في الإمارات.. دويدار: راتبي دون المتوسط العالمي

تحدث الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "e&"، حاتم دويدار، عن رد فعله تجاه تصنيفه ضمن قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في الشركات المدرجة بأسواق المال في الإمارات خلال عام 2025، موضحاً أنه لم يشعر بالمفاجأة عند نشر القائمة، نظراً إلى أن هذه البيانات متاحة بحكم طبيعة الشركات المدرجة في البورصة.

وقال في مقابلة مع منصة "سي إن إن" الاقتصادية، إن المقابل المالي المرتبط بالمنصب، رغم ظهوره كرقم مرتفع، يُعد ضمن المستويات المعتادة عالمياً للمناصب التنفيذية العليا، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، مشيراً إلى أنه يعتبره رقماً متوسطًا مقارنة بما يتقاضاه نظراؤه في الأسواق العالمية، وربما أقل من المتوسط.

وأكد أن تقييم هذه الأرقام يجب أن يرتبط بحجم المسؤوليات والتحديات التي يتحملها الرئيس التنفيذي، وطبيعة الدور الذي يؤديه.

وأضاف أن رواتب ومكافآت المسؤولين التنفيذيين في الشركات المدرجة تكون معلنة ومتاحة للجمهور، مشيراً إلى أن الأرقام المرتبطة بهذه المناصب معروفة لمن يبحث عنها، كما هو الحال في مختلف أسواق المال حول العالم.

وأوضح أن القوائم التي يتم الإعلان عنها عادة ما تشمل الشركات المدرجة فقط، بينما توجد شركات كبيرة غير مدرجة في البورصة قد تقدم رواتب ومكافآت مختلفة، لافتاً إلى أن ترتيب الأسماء قد يتغير بشكل كبير إذا تم توسيع نطاق المقارنة ليشمل جميع الشركات في الإمارات.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، نشرته في شهر مايو من العام الجاري، استناداً إلى بيانات تقارير الحوكمة والتقارير المتكاملة الخاصة بالشركات المدرجة لعام 2025، والمعلن عنها على موقع السوقين، فقد تصدر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، محمد العبار، قائمة أعلى الرواتب والمكافآت للشركات محل الرصد خلال العام الماضي، بمجموع الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة، إضافة إلى نفقات السفريات المتعلقة بالأعمال لعام 2025، بقيمة بلغت نحو 61.3 مليون درهم.

وحلّ الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «إي آند» خلال 2025، حاتم دويدار، في المركز الثاني بحصوله على نحو 20.24 مليون درهم، شملت إجمالي الراتب السنوي والبدلات وبدلات أخرى والمكافآت التشجيعية والحوافر طويلة الأجل للعام الماضي.

بدوره، جاء نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد جاسم بن كلبان، في المركز الثالث بمجموع الراتب السنوي، بقيمة 18.36 مليون درهم، ويشمل البدلات ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والمكافآت التي تم دفعها في عام 2025 وتعود للعام السابق عليه، وأي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في العام الماضي، والتي ستصبح مستحقة في المستقبل.

وتلاه في المركز الرابع الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ«أبوظبي الوطنية للطاقة»، جاسم حسين ثابت، بإجمالي 15.14 مليون درهم، ويشمل إجمالي الرواتب والبدلات ومكافأة أداء متغيرة ومزايا أخرى وخطة حوافز طويلة الأجل.

وفي المركز الخامس جاء الرئيس التنفيذي لمجموعة «إعمار العقارية»، أميت جاين، بمجموع رواتب ومكافآت بلغت 14.28 مليون درهم، عبارة عن مجموع الرواتب والبدلات والمكافآت لعام 2025، تلاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية»، طلال الذيابي، بقيمة 13.41 مليون درهم، تضم الرواتب والبدلات والمكافآت لعام 2025.

وحلّ الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، فهد الحساوي، سابعاً بنحو 13.05 مليون درهم، تشمل الرواتب والبدلات والمزايا النقدية أو العينية والأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة عام 2025، ثم الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي جروب»، ياسر نصر زغلول، بنحو 12.66 مليون درهم، تضم إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 والمكافآت المدفوعة لعام 2024، وأي مكافآت نقدية أو عينية أخرى للعام الماضي.

أما في المرتبة التاسعة فجاء الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، (الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة «إي آند») خلال عام 2025، مسعود محمد شريف، بـ12.07 مليون درهم، إجمالي الراتب السنوي والبدلات وبدلات أخرى والمكافآت التشجيعية والحوافر طويلة الأجل لعام 2025، ثم حل عاشراً العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، بمجموع مكافآت لعام 2025 تقدر بنحو 9.24 ملايين درهم.