مكتوم بن محمد: أداء «دبي المالي العالمي» يجسد الثقة الدولية المتنامية بإطاره القانوني والتنظيمي

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع، في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية بدبي وجهةً للخدمات المالية والأعمال والابتكار.

وارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10 آلاف و18 شركة، في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الـ12 شهراً الماضية، بنمو نسبته 30%.

وشهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة. وتعزز هذه النتائج مساهمة المركز في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

ثقة مستمرة

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل».

وأضاف سموه: «يجسد الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي، بتجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة 10 آلاف شركة للمرة الأولى، الثقة الدولية المتنامية من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره المركز للمال والأعمال، وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم».

وتابع سموّه: «نتائج مركز دبي المالي العالمي تمثل محطة استراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وستواصل دبي تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً لتظل مركزاً رئيسياً لصناعة اتجاهات القطاع المالي العالمي المستقبلية، وتمكين التدفقات الاستثمارية العالمية».

وقال سموّه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «يستمر مركز دبي المالي العالمي في تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، في نتائجه خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز الـ10 آلاف شركة للمرة الأولى في تاريخه، مع نمو سنوي بلغ 30%، وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1933 شركة بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات».

وأضاف سموّه: «في دبي لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته».

قوة اقتصاد دبي

من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يعكس أداء المركز قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل، وباعتباره أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، يواصل المركز استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والمواهب الساعية إلى الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ويرتكز نجاحنا على أطر قانونية وتنظيمية عالمية المستوى، ومنظومة أعمال متكاملة، بما يعزز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة في العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يجسد أداء المركز في النصف الأول من العام الثقة المتواصلة التي توليها المؤسسات العالمية لدبي ومركز دبي المالي العالمي باعتبارهما منصة مفضلة للنمو، نشهد زخماً قوياً في جميع المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مدعوماً بالتوسع في قاعدة العملاء، ونشاط الابتكار، وتدفقات الاستثمار، ومع مواصلة جهودنا للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، يظل تركيز مركز دبي المالي العالمي منصباً على تهيئة البيئة التي تتلاقى فيها رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي».

الخدمات المالية

وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مدعوماً بالنمو في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية والابتكار، وتحافظ المنظومة المالية للمركز على نموها بوتيرة أسرع عبر استقطاب مكاتب إقليمية أكثر من السوق، ويشمل ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أعلى تجمع لصناديق التحوط في المنطقة، كما حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليارات دولار، مع استمرار التوسع من قِبل الشركات العالمية العاملة في سوق التأمين، ويعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودور المركز المحوري في ربط الأسواق في آسيا وأوروبا والأميركتين، ويضع هذا التصنيف الذي تم إعداده بشكل مستقل في لندن دبي في صدارة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

«إنوفيشن هب»

استقطب مركز «إنوفيشن هب»، التابع للمركز، خلال النصف الأول من العام الجاري، 361 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمنه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما واصلت منصة «Ignyte» دعم المؤسسين ورواد الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد وفرص النمو، وأعلن المركز خلال النصف الأول من العام عن طموحه إلى أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم)، فضلاً عن 25 ألف فرصة عمل جديدة.

عاصمة لإدارة الثروات الخاصة

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته عاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة، وارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1408، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1409، بزيادة قدرها 67% خلال الـ12 شهراً الماضية.

وشملت مبادرات دعم العائلات خلال عام الأسرة في دولة الإمارات تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء بمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، و«برنامج الجيل القادم من القادة».