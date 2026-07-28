«طيران الإمارات» تُطلق خدمة «كريبتو باي» لحجز الرحلات

أطلقت «طيران الإمارات» رسمياً خدمة «كريبتو دوت كوم باي» (Crypto.com Pay)، لتتيح للمتعاملين معها استخدام حل الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «طيران الإمارات»، وأكدت الشركة، في بيان، أمس، أنه يمكن للمتعاملين الذين يمتلكون حساباً لدى «Crypto.com» عند الحجز عبر «emirates.com» أو تطبيق «طيران الإمارات» اختيار خدمة «Crypto.com Pay»، كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الحجز، حيث تتم معالجة المدفوعات بأمان، ووفقاً للمعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات.

وأوضحت أن خدمة «Crypto.com Pay» تتوافر حالياً للمستخدمين المؤهلين في دولة الإمارات، للحجوزات «المسعّرة والمسوّاة» بالدرهم الإماراتي.

ويأتي إطلاق الخدمة تتويجاً للشراكة التي أعلن عنها بين «طيران الإمارات» و«كريبتو دوت كوم»، في يوليو 2025، التي تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج خدمة «Crypto.com Pay» ضمن أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بالناقلة.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يجسد إطلاق هذه الخدمة التزام (طيران الإمارات) بتوسيع خيارات المتعاملين، ومنحهم مرونة أكبر في طريقة سداد قيمة رحلاتهم، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الدفع والسلوك الرقمي للمسافرين، فعملاؤنا اليوم، لاسيما الأجيال الشابة الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا، يتوقعون تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة، تبدأ من لحظة التخطيط والحجز عبر الهاتف المحمول، وتمتد إلى كل نقطة تواصل مع الناقلة».

وأضاف: «إن انتقال شراكتنا مع (كريبتو دوت كوم) من مرحلة التوقيع إلى الإطلاق الفعلي للخدمة خلال عام، يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ لدى فرق العمل في الجانبين، كما يجسد الدور الحيوي للبيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي، والتي تتيح للابتكار أن يتحول إلى حلول عملية تعزز تجربة المتعاملين، وتدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي».

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «Crypto.com»، إريك أنزياني: «يمثل التعاون مع (طيران الإمارات) محطة مهمة لـ(كريبتو دوت كوم) وخدمة (Pay) الخاصة بنا، والتي تشتهر بسهولة استخدامها وسلاسة دمجها، وتعكس هذه الشراكة النهج الريادي لدولة الإمارات في دعم الابتكار، ونحن فخورون بدعم (طيران الإمارات) في تبني حلول المدفوعات الرقمية».

وفي السياق نفسه، قال الرئيس والمدير العام للمنطقة في «Crypto.com»، محمد الحكيم: «يمثل هذا الإطلاق محطة تاريخية لـ(Crypto.com) و(طيران الإمارات)، ويجسد ثمرة أشهر من العمل والتنسيق المشترك لتحويل مذكرة التفاهم التي وقعناها العام الماضي إلى واقع ملموس يستفيد منه العملاء اليوم، فمنذ اليوم الأول كان تركيزنا منصباً على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، وبالتعاون الوثيق مع (طيران الإمارات) والجهات التنظيمية في دولة الإمارات، حتى أصبح بإمكان المتعاملين اليوم الاستفادة من تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة عند حجز رحلاتهم».

ويتم تشغيل هذا التكامل من خلال الكيان التابع لـ«Crypto.com» في دبي، والذي يعد أول مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) يحصل على ترخيص منشآت القيم المخزنة (SVF) من مصرف الإمارات المركزي، ويعمل ضمن الإطار التنظيمي الخاص بهذا الترخيص.

وعند وصول المتعاملين إلى مرحلة الدفع أثناء حجز رحلاتهم، ستظهر Crypto.com Pay كأحد خيارات الدفع على موقع emirates.com وتطبيق «طيران الإمارات».