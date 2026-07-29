جدول موسّع لقطاع التجزئة.. ومهرجان للإلكترونيات بدبي في 2027

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال منتدى رفيع المستوى استضافه مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، أمس، عن جدول موسع لتقويم دبي لقطاع التجزئة للعامين 2026 و2027، يتضمن إطلاق مهرجان متخصص للإلكترونيات لمدة 10 أيام، خلال أبريل 2027، في خطوة تعكس رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للتسوق والسياحة والترفيه، ودعم نمو قطاع التجزئة.

وجمع المنتدى، الذي نظمته «مجموعة التركيز على قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة» التابعة للمجلس، مسؤولين من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة «نيلسن آي كيو»، ونخبة من كبار تجار التجزئة، لمناقشة توجهات السوق، وخطة دبي الترويجية.

وأكد نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، محمد فراس عريقات، أن النهج المتكامل الذي تتبناه الإمارة في ربط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه يمثل ركيزة أساسية في تقويم دبي السنوي، موضحاً أن الفعاليات الكبرى لا تقتصر آثارها على المراكز التجارية، بل تمتد إلى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية، بما يعزز الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن جدول فعاليات دبي السنوي توسع خلال العقد الماضي من 12 فعالية إلى أكثر من 80 فعالية، تشمل مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات دبي الصيفية الكبرى، وحملات العودة إلى المدارس، إلى جانب مبادرات لدعم رواد الأعمال، وحوافز اقتصادية للشركات المحلية.

واستعرضت شركة «نيلسن آي كيو» أحدث مؤشرات السوق التي أظهرت تسجيل قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3%، بينما استحوذت التجارة الإلكترونية على 13% من مبيعات القطاع، وسجلت نمواً بنسبة 23%، مقارنة بنسبة 2.4% للقنوات التقليدية، كما بلغ حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 8.7 مليارات درهم.