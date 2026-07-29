تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لـ «مجمع صيانة الطائرات»

أعلن «مشروع محمد بن راشد للطيران» في دبي الجنوب، أمس، تقدم الأعمال الإنشائية في «مجمع خدمات صيانة الطائرات» لإنجازه بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يشكل محطة رئيسة أخرى في مسيرة توسيع بنيته التحتية، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة.

وتقع المنشأة الجديدة ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16.6 ألف متر مربع، كما تضم 14 وحدة متميزة مصممة وفق أعلى المعايير، لتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تواكب احتياجات الشركات العاملة في مجالات الطيران.

ويقدم المجمع مزايا تنافسية تشمل بنية تحتية متقدمة، ومرونة عالية في تخصيص المساحات المكتبية والتجارية والمستودعات.

وتتيح المنشأة الجديدة للشركات العاملة فيها الازدهار ضمن منطقة حرة تتمتع بمزايا متعددة، أبرزها التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، إلى جانب بيئة أعمال محفزة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الطيران.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن «التقدم المحرز في (مجمع خدمات صيانة الطائرات) يعكس الالتزام المستمر بتطوير مرافق تدعم الاحتياجات المتنامية لقطاع الطيران. ومع ازدياد الطلب على مرافق الطيران المتخصصة، تركز الجهود على تقديم مشروعات نوعية تتيح للشركات إمكانية التوسع، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، والاستفادة القصوى من منظومة الطيران العالمية التي تميز إمارة دبي».