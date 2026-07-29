طلب استثماري يعزز عقارات أبوظبي في النصف الأول

أكدت بيانات «بيوت»، البوابة العقارية في دولة الإمارات، استمرار الأداء القوي لسوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بالطلب المستدام من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين، واستمرار الإقبال على المشاريع السكنية الجديدة، إلى جانب متانة الأسس الاقتصادية للإمارة وجودة الحياة التي توفرها.

وأظهرت البيانات استمرار النشاط عبر مختلف الشرائح السعرية، مع محافظة المناطق الفاخرة على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن الأصول عالية القيمة، في الوقت الذي واصلت المجتمعات السكنية المتوسطة والاقتصادية استقطاب المشترين والمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مجزية وفرص نمو طويلة الأجل. وأظهرت مؤشرات «بيوت» استمرار تصدر جزيرة السعديات فئة الشقق فائقة الفخامة، بفضل ما توفره من نمط حياة راقٍ، ومرافق ثقافية عالمية، وفرص استثمارية طويلة الأجل.

وفي فئة الشقق الفاخرة، حافظ شاطئ الراحة على مكانته بين أبرز الخيارات للمشترين، فيما استمرت جزيرة الريم في جذب الباحثين عن الوحدات السكنية ضمن الفئة المتوسطة، بينما واصلت منطقة الريف استقطاب المستثمرين الراغبين في دخول السوق بأسعار تنافسية وعوائد إيجارية مرتفعة.

وعلى صعيد الفلل، جاءت جزيرة السعديات في صدارة العقارات فائقة الفخامة، بينما عززت جزيرة ياس مكانتها ضمن الفئة الفاخرة، بفضل ما توفره من مجتمع متكامل يجمع بين السكن والترفيه. كما حافظت كل من حدائق الراحة والشامخة على مستويات طلب مستقرة ضمن الفئتين المتوسطة والاقتصادية.

وأكدت البيانات استمرار جاذبية سوق أبوظبي للمستثمرين، بفضل العوائد الإيجارية التي توفرها مختلف الفئات العقارية، ففي قطاع الشقق، سجلت منطقة الريف أعلى عائد استثماري ضمن الفئة الاقتصادية، بنسبة 8.92%. أما في قطاع الفلل، فقد تصدرت منطقة الريف الفئة الاقتصادية بعائد بلغ 5.92%، تلتها حدائق الراحة بعائد 5.91%.

وواصل سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي أداءه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو السكاني، وتوسع سوق العمل، واستمرار الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة. وحافظت جزيرة السعديات على مكانتها كأبرز وجهة لاستئجار الشقق فائقة الفخامة، بينما سجلت جزيرة ياس طلباً قوياً ضمن الفئة الفاخرة.

وفي سوق الفلل، استمرت جزيرة السعديات في تصدر فئة العقارات فائقة الفخامة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بيوت» الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوبيزل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيدر خان: «يعكس أداء سوق العقارات السكنية في أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2026، استمرار نضج السوق وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين، مدعوماً بالأسس الاقتصادية القوية للإمارة، والاستثمارات الحكومية المتواصلة، والإصلاحات التي تعزز الشفافية وكفاءة السوق».