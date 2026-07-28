الأصول المصرفية تتجاوز 5.63 تريليونات درهم بنهاية مايو

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات شاملاً القبولات المصرفية 1.1%، خلال مايو الماضي، ليتجاوز 5.633 تريليونات درهم بنهاية الشهر، مقارنة بـ5.57 تريليونات درهم بنهاية أبريل السابق، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2026، الذي صدر أمس عن المصرف المركزي. وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 12.3 مليار درهم، أو ما نسبته 0.5%، ليصل إلى نحو 2.733 تريليون درهم بنهاية مايو، مقارنة بنحو 2.72 تريليون درهم بنهاية أبريل.

وجاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 13.8 مليار درهم، في حين كان للائتمان الأجنبي تأثير سلبي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليستقر عند 562.5 مليار درهم. وأسهمت جميع القطاعات الرئيسة في الائتمان المحلي بشكل إيجابي في هذا النمو.

وكان المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولاسيما زيادة الائتمان الممنوح لكل من الشركات والأفراد، إذ ارتفع بنحو 4.6 مليارات درهم لكل منهما، وأسهم كل منهما بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي الإجمالي، كما ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 3.5 مليارات درهم، أو ما نسبته 1%، مساهماً بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.

وفي جانب الودائع، بلغت ودائع البنوك 3.463 تريليونات درهم بنهاية مايو.

وبلغت القاعدة النقدية 848.5 مليار درهم في نهاية مايو، وسجلت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 49.4% لتصل إلى 295.4 مليار درهم. وأظهرت بيانات العمليات المصرفية ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 11.502 تريليون درهم بنهاية مايو، أي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع نحو 6.903 تريليونات درهم للتحويلات التي أجرتها البنوك، ونحو 4.6 تريليونات درهم للتحويلات التي أجراها المتعاملون. وخلال مايو بلغت قيمة التحويلات نحو 2.118 تريليون درهم، موزعة بنحو 1.199 تريليون درهم لتحويلات البنوك، ونحو 919.1 مليار درهم لتحويلات المتعاملين.

من جهة أخرى، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي أن رصيد الذهب لدى المصرف المركزي وصل إلى 39.937 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.