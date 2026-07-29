«ديوا العالمية» تبحث التعاون مع شركات طاقة يونانية

ترأس العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس «ديوا العالمية»، سعيد محمد الطاير، وفداً إلى العاصمة اليونانية أثينا، للقاء قيادات كل من مجموعة شركة الطاقة العامة (PPC)، و«شركة ميتلين للطاقة والمعادن»، وذلك في إطار استراتيجية «ديوا العالمية» في توسيع نطاق تواجدها العالمي.

وناقش الطاير مع الشركات اليونانية كيفية مساهمة «ديوا العالمية» بخبراتها في مجالات التشغيل والصيانة وحوكمة المرافق لدعم مشاريع الطاقة اليونانية، كما تم التطرق للفرص الناشئة المتعلقة بالطلب على الطاقة في مراكز البيانات، وأشار إلى طموح «ديوا العالمية» في أن تكون شريكاً استراتيجياً طويل الأمد للشركات الدولية.