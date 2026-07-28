طيران الإمارات و Crypto.com تتيحان للعملاء خياراً جديداً للدفع عند حجز الرحلات

أطلقت طيران الإمارات رسمياً خدمةCrypto.com Pay ، لتتيح لعملائها استخدام حل الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران الإمارات.

وأصبح بإمكان العملاء الذين يمتلكون حساباً لدى Crypto.com عند الحجز عبر emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الحجز، حيث تتم معالجة المدفوعات بأمان ووفقاً للمعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوفر خدمة Crypto.com Pay™ حالياً للمستخدمين المؤهلين في دولة الإمارات للحجوزات المسعّرة والمسوية بالدرهم الإماراتي.

ويأتي إطلاق الخدمة تتويجاً للشراكة التي أعلن عنها بين طيران الإمارات و Crypto.com في يوليو (تموز) 2025، والتي تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay™ضمن أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بالناقلة.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عدنان كاظم: "يجسّد إطلاق هذه الخدمة التزام طيران الإمارات بتوسيع خيارات العملاء ومنحهم مرونة أكبر في طريقة سداد قيمة رحلاتهم، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الدفع والسلوك الرقمي للمسافرين. فعملاؤنا اليوم، ولا سيما الأجيال الشابة الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا، يتوقعون تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة، تبدأ من لحظة التخطيط والحجز عبر الهاتف المحمول، وتمتد إلى كل نقطة تواصل مع الناقلة".

وأضاف: "إن انتقال شراكتنا مع Crypto.com من مرحلة التوقيع إلى الإطلاق الفعلي للخدمة خلال عام، يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ لدى فرق العمل في الجانبين. كما يجسّد الدور الحيوي للبيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي، والتي تتيح للابتكار أن يتحول إلى حلول عملية تعزز تجربة العملاء، وتدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي".

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com إريك أنزياني: "يمثل التعاون مع طيران الإمارات محطة مهمة لـ Crypto.com وخدمة Pay الخاصة بنا، والتي تشتهر بسهولة استخدامها وسلاسة دمجها. وتعكس هذه الشراكة النهج الريادي لدولة الإمارات في دعم الابتكار، ونحن فخورون بدعم طيران الإمارات في تبني حلول المدفوعات الرقمية".

وقال الرئيس والمدير العام للمنطقة في Crypto.comمحمد الحكي: "يمثل هذا الإطلاق محطة تاريخية لكلٍ من Crypto.com وطيران الإمارات، ويجسد ثمرة أشهر من العمل والتنسيق المشترك لتحويل مذكرة التفاهم التي وقعناها العام الماضي إلى واقع ملموس يستفيد منه العملاء اليوم. فمنذ اليوم الأول، كان تركيزنا منصباً على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، وبالتعاون الوثيق مع طيران الإمارات والجهات التنظيمية في دولة الإمارات، حتى أصبح بإمكان العملاء اليوم الاستفادة من تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة عند حجز رحلاتهم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار والتكنولوجيا المالية، ويعكس قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى حلول عملية تدعم مستهدفات استراتيجية دبي للا معاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33".

ويتم تشغيل هذا التكامل من خلال الكيان التابع لـ Crypto.com في دبي، والذي يُعد أول مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) يحصل على ترخيص منشآت القيم المخزنة (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويعمل ضمن الإطار التنظيمي الخاص بهذا الترخيص.

وتستخدم الخدمة عند وصول العملاء إلى مرحلة الدفع أثناء حجز رحلاتهم، ستظهر Crypto.com Pay™ كأحد خيارات الدفع على موقع emirates.com وتطبيق طيران الإمارات، وعند الحجز عبر تطبيق طيران الإمارات، يتم تحويل العميل إلى تطبيق Crypto.com لإتمام عملية الدفع من محفظته الرقمية، ثم يُعاد تلقائيًا إلى تطبيق طيران الإمارات لاستلام تأكيد الحجز والتذكرة الإلكترونية، وعند الحجز عبر موقع emirates.com، يختار العميل Crypto.com Pay™ عند الدفع، ثم يقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر على صفحة الحجز باستخدام تطبيق Crypto.com والموافقة على الدفع. وبعد إتمام العملية، يتم إصدار تأكيد الحجز والتذكرة الإلكترونية مباشرة.

ويدعم هذا الإطلاق استراتيجية دبي اللانقدية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف تحويل 90% من إجمالي المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026. كما يأتي استكمالًا للشراكة التي أبرمتها طيران الإمارات مع دبي المالية العام الماضي لتعزيز المدفوعات الرقمية، ويأتي في أعقاب شراكة Crypto.com مع دبي المالية في دبي لإتاحة المدفوعات الرقمية مقابل الخدمات الحكومية.

وتأسست Crypto.com عام 2016، وتحظى بثقة ملايين المستخدمين حول العالم، وتُعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات الامتثال التنظيمي والأمن والخصوصية. وتتمثل رؤيتها في "العملات المشفرة في كل محفظة™"، وهي ملتزمة بتسريع تبني العملات المشفرة من خلال الابتكار وتطوير حالات استخدام جديدة، بما في ذلك أسواق التوقعات والأصول الواقعية المرمزة.