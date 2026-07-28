مونتينيغرو تعفي المقيمين في الإمارات من التأشيرة بشروط محددة

أكدت وزارة الخارجية في الجبل الأسود (مونتينيغرو) أنه يُسمح لحاملي وثائق السفر الأجنبية الذين أقاموا إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات لمدة ثلاث سنوات متواصلة على الأقل، دخول الجبل الأسود عبر رحلات جوية مباشرة، والإقامة فيها لمدة تصل إلى 10 أيام.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنه يُسمح لحاملي وثائق السفر الأجنبية المقيمين في دولة الإمارات بدخول مونتينيغرو خلال الفترة من الأول من مايو إلى الأول من أكتوبر 2026، من دون تأشيرة، شريطة حيازتهم وثيقة سفر سارية المفعول، إلى جانب تأكيد حجز برنامج سياحي.

وتنضم مونتينيغرو بذلك إلى عدد من الوجهات السياحية التي تمنح المقيمين في دولة الإمارات تسهيلات لدخول أراضيها لأغراض السياحة من دون الحصول على تأشيرة مسبقة، سواء من خلال الإعفاء الكامل من التأشيرة، أو الحصول على التأشيرة عند الوصول، أو إصدارها إلكترونياً، وذلك وفق شروط تختلف من دولة إلى أخرى.

ومن أبرز الوجهات التي تتيح للمقيمين في الإمارات، من جنسيات محددة، الحصول على تأشيرة عند الوصول أو دخولاً ميسراً لأغراض السياحة: جورجيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وأوزبكستان.