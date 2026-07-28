امتياز للتطوير العقاري تبيع كامل مشروع «رو ديستريكت 2» بقيمة 1.5 مليار درهم في يوم إطلاقه

أعلنت شركة امتياز للتطوير العقاري بيع جميع وحدات مشروع «رو ديستريكت 2»، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، بالكامل في يوم إطلاقه الرسمي، محققة بذلك ثاني عملية بيع كاملة في يوم الإطلاق تحت علامة «رو ديستريكت»، بعد النجاح الذي حققه المشروع الأول بقيمة 2 مليار درهم.

ويؤكد هذا الإنجاز قوة مفهوم «رو ديستريكت»، والثقة المتواصلة التي يوليها المستثمرون لسوق العقارات في دبي، كما يعكس تنامي الطلب على الوجهات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن، والضيافة، والعافية، والتجزئة، والمطاعم، ومساحات العمل، والتجارب المجتمعية ضمن بيئة حضرية متكاملة.

ويواصل «رو ديستريكت 2» البناء على الرؤية التي جعلت المشروع الأول أحد أنجح مشاريع الاستخدامات المتعددة في دبي، وبدلاً من تطوير مشروع عقاري تقليدي، صممت امتياز للتطوير العقاري منظومة متكاملة تضم مختلف عناصر الحياة اليومية، من السكن والعمل إلى التواصل الاجتماعي، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام، والاسترخاء، ضمن وجهة واحدة صممت بعناية.

وشهد إطلاق المشروع اهتماماً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ورواد الأعمال، والمهنيين، والمستخدمين النهائيين، الباحثين عن مشاريع تمنح الأولوية للتجربة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد، وجودة الحياة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، مسيح امتياز: "يمثل هذا الإنجاز أكثر من مجرد إطلاق ناجح لمشروع جديد، فقد كان بيع جميع وحدات (رو ديستريكت) في يوم الإطلاق محطة مهمة بالنسبة لنا، أما تحقيق (رو ديستريكت 2) النتيجة نفسها، فيؤكد أن السوق يؤمن بالرؤية التي تقوم عليها هذه العلامة".

وأضاف: "اليوم، لم يعُد المشترون يستثمرون في الشقق السكنية فقط، بل في بيئات تثري حياتهم، وتُلهم الإبداع، وتعزز روح المجتمع، وتوفر قيمة طويلة الأمد، ويمثل (رو ديستريكت) فلسفة جديدة للحياة الحضرية، ويؤكد تفاعل السوق نجاح هذا التوجه".

وتابع قائلاً: "يعكس هذا الإنجاز أيضاً المكانة التي وصلت إليها دبي، والتي تواصل استقطاب المواهب العالمية، ورواد الأعمال، والشركات، والمستثمرين، بفضل رؤيتها الطموحة، وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها المستمر بالابتكار، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية من خلال تطوير وجهات ترتقي بأسلوب حياة الناس وعملهم وتواصلهم".

وكما هو الحال في المشروع الأول، سيضم «رو ديستريكت 2» منظومة العلامات الخاصة بأسلوب الحياة التي تطورها امتياز للتطوير العقاري، وتشمل: Raw Stay، وRaw Theory، وDistrikt Table، و6AM Coffee Club، وThe Design Lab، وThe Studio، وRaw Station، وتُسهم هذه العلامات في توفير وجهة متكاملة تصبح فيها الضيافة، والعافية، واللياقة البدنية، والإبداع، والمطاعم، والعمل، والتفاعل الاجتماعي جزءاً من الحياة اليومية.

ويعزز نجاح المشروعين في تحقيق بيع كامل خلال يوم الإطلاق مكانة امتياز للتطوير العقاري كواحدة من أسرع شركات التطوير العقاري المعتمدة على التصميم نمواً في دبي، كما يرسخ «رو ديستريكت» كإحدى أنجح العلامات التجارية للمشاريع متعددة الاستخدامات في الإمارة، ويعكس هذا الإنجاز أيضاً متانة سوق العقارات في دبي، حيث تستند الثقة طويلة الأمد إلى بنية تحتية عالمية، وقيادة استشرافية، وبيئة أعمال جاذبة، وقاعدة متنامية من المستثمرين الدوليين.

وعقب النجاح الذي حققه أول مشروعين، أكدت امتياز للتطوير العقاري أن مشاريع جديدة تحت علامة «رو ديستريكت» أصبحت قيد التخطيط، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير مجموعة من الوجهات التي تركز على أسلوب الحياة في مختلف أنحاء دبي.