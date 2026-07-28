مكتوم بن محمد: 10 آلاف شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي

أشاد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالنتائج الإيجابية التي حققها مركز دبي المالي العالمي وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل أربع مراكز مالية في العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"يستمر مركز دبي المالي العالمي في تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل أربع مراكز مالية في العالم".

وتابع سموه قائلا: "في نتائجه خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز الـ 10,000 شركة للمرة الأولى في تاريخه، مع نموٍ سنوي بلغ 30%، وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1,933 شركة بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات".

وأضاف سموه: "في دبي، لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرةٍ لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته".