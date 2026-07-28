«سيلفورس».. أول شركة هندية تُقيَّد في السجل الموحد للشركات العائلية

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة تسجيل «شركة سيلفورس الدولية»، التابعة لمجموعة «راج»، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، كأول شركة عائلية مملوكة لعائلة هندية تُقيد في السجل الموحد للشركات العائلية التابع للوزارة، في خطوة تعكس متانة البيئة التشريعية والتنظيمية في الدولة، وجاذبيتها المتزايدة للشركات العائلية العالمية.

وجرى تسليم شهادة قيد الشركة في السجل بحضور وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «راج»، الدكتور مصطفى ساسا، وذلك بعد استكمال الشركة جميع إجراءات التسجيل وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن «هذه الخطوة تجسد نجاح السياسات الاقتصادية والتشريعية في تعزيز جاذبية أسواق الدولة للشركات العائلية، من خلال توفير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يدعم استدامتها، ويرفع كفاءتها المؤسسية، ويضمن انتقالها السلس بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمارات طويلة الأمد».

وقال: «تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم نمو الشركات العائلية وتوسعها، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومحركاً رئيساً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».

وأشار إلى أن الدولة وفرت إطاراً تنظيمياً متقدماً يعزز استمرارية هذه الشركات، ويرسخ حوكمتها، ويضمن انتقالها السلس بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن بيئة أعمال تنافسية تتيح فرصاً واسعة للنمو والتوسع عبر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.

وأضاف: «يعكس انضمام أول شركة مملوكة لعائلة هندية إلى السجل الموحد للشركات العائلية مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الأعمال الوطنية، ويؤكد مرونة الأطر القانونية المنظمة لعمل الشركات العائلية، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، في وقت تسهم هذه الشركات بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو 80% من القوى العاملة، وتشكل ما يقارب 90% من إجمالي شركات القطاع الخاص في الدولة».

من جانبه، قال الدكتور مصطفى ساسا: «يمثل حصول شركتنا على اعتماد وزارة الاقتصاد والسياحة كشركة عائلية، لتصبح أول شركة إماراتية مملوكة لأسرة هندية تحصل على هذا الاعتماد، محطة مهمة في مسيرتنا الممتدة لعقود، وتجسيداً للبيئة الداعمة لنمو واستدامة الشركات العائلية في الإمارات، ولقد كانت دولة الإمارات دائماً موطناً للفرص والنجاح، إذ أسهمت رؤيتها الاستشرافية وسياساتها الداعمة للأعمال في تمكين أعمالنا العائلية من بناء مسيرة ناجحة منذ عام 1958».

وتُعد «سيلفورس الدولية» إحدى أقدم الشركات العاملة في الإمارات، إذ تمتد مسيرتها لأكثر من 68 عاماً منذ تأسيس الشركة الأم «ساسا للتجارة» في دبي عام 1958، التي أرست نشاطاً اقتصادياً عائلياً امتد إلى الأجيال التالية.