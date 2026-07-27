«طيران الإمارات» تضخ 3 مليارات درهم في اقتصادات الدول مقابل عبور «الأجواء»

كشفت بيانات التقرير المالي لـ«مجموعة الإمارات» أن رسوم عبور طائرات «طيران الإمارات» لأجواء الدول، خلال السنة المالية 2025-2026، بلغت أكثر من ثلاثة مليارات درهم، مقابل 2.92 مليار درهم في السنة المالية السابقة، بارتفاع نسبته 5.6%.

ورسوم العبور الجوي أو رسوم التحليق، المعروفة أيضاً بـ«رسوم الملاحة الجوية»، تفرضها الدول على الطائرات لاستخدام مجالها الجوي من دون هبوط، وهي في الأساس رسوم استخدام لخدمات مراقبة الحركة الجوية والملاحة التي تقدمها دولة ما، للطائرات التي تحلّق داخل مجالها الجوي.

وتستند هذه الرسوم عادة إلى عوامل مثل وزن الطائرة، والمسافة المقطوعة، ونوع المجال الجوي الذي تم عبوره، ويمكن أن يختلف المبلغ المحدد لرسوم التحليق اختلافاً كبيراً بين الدول وفقاً لذلك، إذ عادة ما تُفرض رسوم أعلى على الطائرات الأكبر حجماً، كما أنه كلما طالت المسافة المقطوعة داخل المجال الجوي، ازدادت الرسوم المفروضة.

ونقلت «طيران الإمارات»، خلال السنة المالية الماضية، 53.2 مليون مسافر، بينما بلغت ملاءة المقاعد 78.4%، مقارنة بـ78.9% في السنة المالية السابقة، كما ارتفع معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 4% ليصل إلى 38.1 فلساً.

ونمت السعة التشغيلية الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن بنسبة 1%، لتصل إلى 60.6 مليار طن كيلومتري متاح في نهاية السنة المالية 2025-2026.

وبحلول 31 مارس، امتدت شبكة «طيران الإمارات» إلى 152 مدينة في 80 دولة، بينما عززت شراكاتها لتشمل 32 اتفاقية تبادل للرموز، و117 شريكاً عبر اتفاقيات «إنترلاين»، ما أتاح للمتعاملين الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1700 مدينة خارج نطاق شبكتها المباشرة.

وعلى صعيد الأسطول، واصلت «طيران الإمارات» دعم نموها بتسلم 15 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A350» خلال السنة المالية الماضية، ما مكنها من تقديم أحدث منتجاتها لشريحة أوسع من العملاء، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة ونظام الترفيه الجوي من الجيل الجديد، وبحلول نهاية السنة المالية الماضية، بلغ عدد طائرات هذا الطراز في الخدمة 19 طائرة تُشغّل رحلات إلى 21 وجهة.

كما وصل إجمالي عدد طائرات الأسطول بحلول 31 مارس 2026 إلى 277 طائرة، بمتوسط عمر يبلغ 10.8 سنوات.

بدورها، ارتفعت التكاليف التشغيلية الإجمالية بنسبة 2%، مقارنة بالسنة المالية الماضية، حيث شكّلت تكاليف الوقود والموظفين أكبر مكونين في هيكل التكاليف، تلتها تكلفة الملكية، بما يشمل الاستهلاك والإطفاء.

واستحوذ الوقود على 29% من إجمالي التكاليف التشغيلية، مقارنة بـ31% في السنة المالية السابقة، بينما انخفض إجمالي فاتورة الوقود إلى 31.2 مليار درهم (8.9 مليارات دولار)، مقارنة بـ32.6 مليار درهم (8.9 مليارات دولار) في السنة المالية السابقة، نتيجة تراجع متوسط الأسعار بنسبة 7%.

• شبكة «طيران الإمارات» امتدت إلى 152 مدينة في 80 دولة بحلول 31 مارس.